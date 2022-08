Nuoret Leijonat välttyi kieltäytymisiltä – asiantuntija kertoo, miksi Suomi on Kanadan ykköshaastaja

Lista voisi jatkua pidempäänkin. Vielä joulukuussa näistä pelaajista saatiin nauttia nuorten MM-kisoissa, mutta yli puolen vuoden tauon jälkeen he keskittyvät kisojen sijasta harjoitteluun ja alkaviin NHL-leireihin.

– Se into ja halu on ollut kova. Myös NHL-organisaatiot ovat olleet tukemassa projektiamme, emmekä ole saaneet samanlaisia viestejä kuin muut. Meille monen seuran viesti on ollut, että ehdottomasti kaikki pelaajat mukaan tapahtumaan, Pennanen totesi maajoukkueen leirillä Yle Urheilulle.