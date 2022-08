Wilma Murron, 24, timanttinen arvokisasaldo hämmästyttää – kertoo neljän vuoden projektista, joka teki junioritähdestä piinkovan kilpailijan

Seiväshyppääjä Wilma Murto on kokenut arvokisakävijä nuoresta iästään huolimatta. Münchenin EM-kisoissa hän kuuluu Suomen joukkueen vahvimpiin menestyjäehdokkaisiin.

Seiväshyppääjä Wilma Murto on onnistunut venymään viime vuosina etenkin arvokisoissa. Murto on tuonut Suomelle niin MM-kisoista kuin olympialaisista niitä kuuluisia pistesijoja. Tokion olympialaisissa Murto sijoittui jaetulle viidennelle sijalle ja Oregonin MM-kisoissa jaetulle kuudennelle sijalle.

Molemmissa kisoissa Murto on onnistunut paremmin kuin ennen kisoja tehty tilastovertailu antoi ymmärtää.

Murrosta ei ole kasvanut hyvä arvokisaurheilija sattumalta. Se on vaatinut pitkäaikaista, tietoista työskentelyä psyykkisen valmennuksen parissa.

– Siinä kisatilanteessa fyysinen kunto ei muutu mihinkään. Jos on ollut hyvässä kunnossa ennen kisoja, niin kunto on edelleen siellä. Sen sijaan psyykkinen kunto voi tehdä isompia heilahduksia suuntaan tai toiseen, Murto sanoi.

Murto on työstänyt urheilupsykologi Hannaleena Ronkaisen kanssa neljän vuoden ajan muun muassa arvokisoissa suoriutumista. Hän on oppinut hallitsemaan jännitystä ja ottamaan paineista enemmän hyötyä itselleen kuin haittaa. Eikä psyykkisestä valmennuksesta ole ollut hyötyä vain arvokisoihin, sillä Murto on saanut paljon hyödyllisiä työkaluja ihan arkipäiväiseen tekemiseen.

Pelkällä henkisellä huippukunnolla ei tietenkään tehdä huipputuloksia. Murto on ollut viime vuosien arvokisoissa erittäin hyvässä fyysisessä kunnossa.

– Arvokisojen pistesijat ovat nostaneet itseluottamusta ja olen huomannut, että olen kehittynyt nimenomaan arvokisaurheilijana. Olen saanut tärkeissä paikoissa parhaan irti.

Samalla Murto on havahtunut siihen, miten nuori hän oli ensimmäisissä arvokisoissaan. Kesäkuussa 24 vuotta täyttänyt Salon Vilppaan hyppääjä oli vasta 18-vuotias, kun hän debytoi aikuisten arvokisoissa Amsterdamin EM-kisoissa. Tuolloin hän oli seiväsfinaalin seitsemäs tuloksella 445.

Tämän jälkeen Murto on edustanut Suomea aikuisten arvokisoissa kahdeksan kertaa. Kuudessa vuodessa hän on kasvanut juniorista aikuiseksi.

– Urheilijan ammattitaito on kehittynyt aika paljon ja on itsevarmempi olo arvokisoissa. On sellainen olo, että kuulun sinne, enkä ole vain ihmettelemässä.

Murto on neljän viime vuoden aikana kasvanut lupaavasta junioritähdestä aikuiseksi huippu-urheilijaksi.

SE-lukemat kiikarissa vielä tällä kaudella

Wilma Murto on voittanut urallaan alle 19-vuotiaiden MM-pronssia ja EM-pronssia, mutta Münchenin EM-kisoissa hänellä on mahdollisuudet nousta aikuisten arvokisoissakin mitaleille.

Tämän kauden Euroopan tilastoissa hän on tuloksella 460 jaetulla yhdeksännellä sijalla, mutta jos tilastosta poistaa venäläisurheilijat, nousee sijoitus kahdella pykälällä. MM-kisoissa Murto oli kolmanneksi paras eurooppalainen Slovenian Tina Sutej'n ja Kreikan Aikaterini Stefanidin jälkeen.

– Se on jotenkin vähän ironistakin, että kun edelliset arvokisat ovat menneet niin hyvin, niin se on tuonut tietyllä tavalla lisähaastetta EM-kisoihin valmistautumiseen. Olen tietoinen itseltäni tulevalta menestyspaineesta, mutta myös ulkopuolelta tulevalta. Se on yksi muuttuja, jota on pitänyt osata käsitellä, Murto pohti.

– Toki se on kutkuttava ja hyvä fiilis lähteä kisoihin. Olen halunnut ajatella asian niin, että jos EM-finaalissa on viisi tai kuusi urheilijaa, joilla on sauma olla mitaleilla, niin kuulun siihen ryhmään.

Wilma Murto tiedostaa menestyspaineet.

Viime kesänä Suomen ennätyksen 472 hypännyt Murto oli omasta mielestään MM-kisoissa ennätyskuntoinen, sillä hypyissä oli puhtia takana. Tällä kertaa hypyssä ei kaikki osunut yhteen, jotta Suomen ennätys olisi syntynyt, mutta hän sivusi kauden parastaan tuloksella 460.

Murto uskoo kuitenkin, että tämän kauden aikana uudet SE-lukemat voivat vielä syntyä.

– Itselläni on sellainen ajatus, että ihme on, jos se ei mene. Toki seiväs on sellainen laji, että kelit vaikuttavat, mutta sitä ei koskaan tiedä, vaikka olisi hyväkin päivä.

Karsintaankin pitää asennoitua oikein

Oregonin MM-kisojen jälkeen Wilma Murto keskittyi toipumaan aikaerosta, ennen kuin hän suuntasi katseensa Münchenin EM-kisoihin. Tähän väliin mahtuivat myös Kalevan kisat Joensuussa, joiden ajankohta ei Murron mielestä ollut optimaalinen.

Murto koki SM-kisoissa harvinaisen tilanteen, sillä hänen jätettiin neljän mestaruuden jälkeen hopeasijalle tuloksella 440. Murron suorituksiin saattoi vaikuttaa, että edellisen viikon treenikuorma painoi hänen jäsenissään, eikä hän ollut kovinkaan herkässä kunnossa.

Murto on tehnyt kaiken EM-kisoja ajatellen. Valmistautumisviikolla hän ei tee enää hyppytreenejä, vaan enemmänkin vireyttä ylläpitävää ja virittävää harjoittelua sekä lepää paljon.

– Kunto sieltä kohisee ja on sitten EM-kisoissa parhaimmillaan, Murto vakuutti.

– Näistä hyvistä arvokisakokemuksista on tullut luottoa siihen prosessiin, mikä meillä on valmentaja Jarno Koivusen kanssa kisoihin valmistautumiseen. Minulla on tosi luottavainen fiilis, että se toimii tälläkin kertaa.

Naisten seipään karsinta on heti EM-kisojen avauspäivänä maanantaina, ensimmäisten lajien joukossa. Murto tietää, että kun hän 15. päivä elokuuta seisoo vauhdinottoradan toisessa päässä ja valmistautuu ensimmäiseen karsintahyppyynsä, hänen mielessään pyörii joko joku yksinkertainen tekniikkajuttu tai sitten hän on vaihtoehtoisesti saavuttanut täysin tyhjän mielen.

– Siihen pitää aina asennoitua, että karsinnan ensimmäinenkin korkeus, joka on varmaan jonkin 430:n paikkeilla, täytyy aina ylittää. Siinä kohtaa on ihan turha miettiä, että finaalissa olisi kiva hypätä 470 tai 480. Siinä pitää hallita se, että keskittyy siihen, mitä juuri sillä hetkellä tarvitsee tehdä.

Naisten seiväshypyn karsinta on ohjelmassa maanantaina kello 11.25 alkaen. Suora lähetys TV2:ssa, Areenassa ja Yle-sovelluksessa. Seipään finaali on keskiviikkona klo 21.