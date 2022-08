Analyysi: Helsingin huippuottelussa nähdään tänään uudistus, joka mullistaa jalkapalloa – puoliautomaattinen paitsio voi hiljentää VAR-kritiikin

Infantino viittasi lausunnollaan uuteen paitsiontunnistusteknologiaan, jota Fifa on ajanut eteenpäin osana VAR-teknologian, eli videoerotuomarijärjestelmän kehitystä.

Uuden puoliautomaattisen paitsioteknologian tavoitteet ovat kovat. Tärkein tavoite sille on jouhevoittaa, nopeuttaa ja parantaa erotuomariston päätöksentekoa paitsiotilanteissa.

Nyt, liki kaksi kuukautta myöhemmin, uusi teknologia on edennyt pitkälle. Sitä aiotaan käyttää täysimittaisesti sekä marras-joulukuussa pelattavissa jalkapallon miesten MM-kisoissa että aiemmin Mestarien liigan lohkovaiheessa.

Konenäköä ja tekoälyä hyväkseen käyttävä teknologia voi parhaimmillaan mullistaa jalkapalloa. Jos se todetaan toimivaksi, parantavan peliä sekä ennen kaikkea nopeuttavan paitsiotilanteiden tulkintaa, laskee kynnys tekoälyn ja robottien käytössä lajin parissa. Se olisi järisyttävä hyppy jalkapallossa, joka on tunnettu vuosien varrella konservatiivisesta sääntökehityksestään.

Helsinki on uuden teknologian virallisen käytön lähtöpiste. Järjestelmä on ensimmäistä kertaa virallisessa käytössä keskiviikkona Olympiastadionilla pelattavassa Euroopan jalkapalloliiton Uefan järjestämässä Super Cupissa, jossa kohtaavat Eintracht Frankfurt ja Real Madrid.

Mitä järjestelmällä tavoitellaan?

Kuva: UEFA via Getty Images

Harppaus oli iso jalkapallolle, joka oli kansainvälisellä tasolla pitkään kieltäytynyt videoiden käyttämisestä tuomioiden antamisessa. Vuosikymmeninä tapahtunut kehitys on kuitenkin kasvattanut pelin nopeutta runsaasti, joten nykyaikaan siirtyminen oli pakollista.

VAR on levinnyt käyttöön ympäri maailman eri sarjoihin ja kansainvälisiin turnauksiin. Se on täyttänyt toivottua rooliaan tuomaritoiminnan tukena, mutta samalla se on kasvanut jatkuvan kritiikin kohteeksi ja omaksi erilliseksi ongelmakseen.