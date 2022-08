Miljardivelkainen FC Barcelona "kiristää" tähtipelaajaansa, jotta saisi uusia – Jari Litmasella huoli ex-seurastaan: "En tiedä, mihin tämä päättyy"

Kuva: NurPhoto via Getty Images

Frenkie de Jong on jäänyt vääntöön FC Barcelonan kanssa, kun seura yrittää helpottaa velkataakkaansa ja rekisteröidä uusia pelaajiaan.

FC Barcelona on hankkinut uusia pelaajia joukkueeseensa 153 miljoonan euron arvosta. Samanaikaisesti heikko taloudenpito on ajanut seuran talousongelmiin, joiden vuoksi sen on pakko etsiä eri keinoin pelastusta. Jari Litmanen kokee, että huolettomuus on näkynyt jo pitkään.

– Seura, jolla ei ole lainkaan rahaa, hankkii jokaisen pelaajan, jonka se tahtoo. En tiedä, miten he sen tekevät. Se on todella outoa, jopa todella hullua.

Bayern Münchenin päävalmentajan Julian Nagelsmannin luonnehdinta FC Barcelonasta osui monen kansainvälisen seurajalkapallon seuraajien ajatuksiin. Nagelsmannin ihmettelyn ovat toistaneet useat ihmiset puhuessaan espanjalaisesta suurseurasta tänä kesänä.

FC Barcelona on elänyt jalkapalloilullisesti ja eritoten taloudellisesti syöksykierrettä viime vuosina. Katalonian suurseuran heikko taloudenpito ja finanssikikkailut ovat lyöneet sitä kahden viimeisen vuoden aikana erityisen kovaa vasten kasvoja.

Mestarien liigan viisinkertainen mestari ja Espanjan pääsarjan mestaruuden 26 kertaa voittanut seura on uskonut pitkään pystyvänsä välttää taloudellista kaaostilaa. Tällä hetkellä Barcelonalla on kuitenkin velkoja yhteensä 1,35 miljardin euron edestä. Seuran puheenjohtaja Joan Laporta kuvaili seuran olleen puolikuollut, kun hänet valittiin pestiinsä maaliskuussa 2021.

Barcelona on kuitenkin hankkinut kuluneena kesänä ennen kautensa alkua pelaajia 153 miljoonan euron arvosta. Se on voittanut tarjouskilpailut esimerkiksi Raphinhasta ja Jules Koundesta, sekä haalinut riveihinsä Bayern Münchenin entisen maalilingon Robert Lewandowskin. Kaiken lisäksi seura on useiden lähteiden mukaan halukas hankkimaan lisää pelaajia.

Samaan aikaan se yrittää päästä eroon erilaisista omistuksistaan kuitatakseen velkataakkaansa, jotta se pystyisi rekisteröimään hankkimansa pelaajat lauantaina alkavaa La Liga -kautta varten. Se yrittää kaupata pelaajiaan muualle, osittain jopa kyseenalaisin keinoin.

Tuhlailun ammattilaiset

Barcelonan velat ovat kertyneet ennen kaikkea seuran omien väärien päätösten kautta. Lisätaakkaa on tuonut myös koronaviruksen muuttama kauden 2019–20 ajanjakso. Katalaaniseura ilmoitti (siirryt toiseen palveluun) menettäneensä tuon kauden aikana nettona 97 miljoonaa euroa. Suurin osa siitä kertyi ottelupäivien tuottojen kadottua. Sen tulot putosivat 24-prosenttisesti aiempaan kauteen verrattuna.

Tämän päälle seuran ongelmat kasvoivat tv-lähetystulojen karsiuduttua. Seura jäi 35 miljoonaa euroa vajaaksi aiemman kauden tv-tuloistaan. Kun Barcelona oli budjetoinut kaudelle 1,05 miljardia euroa, eivät 855 miljoonan euron kokonaistulot riittäneet.

Kaiken kukkuraksi seura on jatkanut runsaasti panostusta vaativaa Camp Nou -stadionin ja muiden Barcelonan urheilupaikkojen remonttia. Modernisointiprojekti vie kassasta (siirryt toiseen palveluun) noin 50 miljoonaa euroa per vuosi, seuraavan 25 vuoden ajan. Lisäksi projektia koskeva sopimus vie "Barcalta" toiset 50 miljoonaa euroa vuodessa investointipankkiyhtiö Goldman Sachsille.

Isoimmin seura on epäonnistunut pelaajien hankinnoissa ja näiden palkoissa. Esimerkiksi seuran ikoniksi kohonnut Lionel Messi teki sopimuksellaan Barcelonan kanssa yli 500 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana. Sen pelaajapalkkiovelat olivat vuonna 2021 nousseet 1,5 miljardiin euroon.

Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilija Jari Litmanen pelasi FC Barcelonassa vuodet 1999–2001. Hänen mukaansa seuran holtiton rahantuhlailu on leimannut sitä vuosien ajan, hänenkin pelatessaan seurassa.

Jari Litmanen edusti Barcelonaa 2000-luvun vaihteessa. Kuva: All Over Press

– Sanotaan näin, että Barcelonan toimintaa hyvin läheltä ja pitkään seuranneena voin sanoa termillä "Barcelonassa sattuu ja tapahtuu", Litmanen sanoi Helsingissä pelatun Super Cupin yhteistyökumppanitilaisuudessa.

– Nyt he ovat ilmeisesti löytäneet jostain uuden kassakaapin tai perustaneet oman pankin. On aika makeeta, että on 1,5 miljardia velkaa ja silti saa joukkueeseen Lewandowskin. Aika moni muukin olisi hänet halunnut, sellaiset seurat joilla on oikeasti rahaakin, hän jatkoi vitsaillen.

Omien pelaajien kiusaamista

Barcelonan yksi ongelma on se, ettei se pysty rekisteröimään hankkimiaan pelaajiaan. Espanjan pääsarjan La Ligan asettama palkkakatto on pakottanut Barcelonan hakemaan taloudellisia helpotuksia eri tavoin. Se on esimerkiksi joutunut myymään osuuksiaan La Ligan tv-oikeuksista ja markkinointipuolen yrityksistään, ja joutuu todennäköisesti (siirryt toiseen palveluun) jatkamaan myös näitä myyntejä.

Tämän lisäksi seura on joutunut myymään kalliita pelaajiaan. Myyntimyllytyksen keskipisteeseen on jäänyt erityisesti hollantilainen keskikenttäpelaaja Frenkie de Jong, joka liittyi Barcelonan miehistöön kolme vuotta sitten vajaan 77 miljoonan euron siirtosummalla. Hänellä on tietojen mukaan palkkasaatavia Barcelonalta yli 20 miljoonan euron verran.

Barcelona on kaupannut keskikenttäpelaajaansa koko kevään ja kesän muualle. Seura ennätti sopimaan (siirryt toiseen palveluun) de Jongin siirrosta Manchester Unitedin kanssa, mutta ei ole päässyt pelaajan itsensä kanssa sopimukseen lähdöstä.

Barcelona on kuitenkin myös The Athleticin tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähtenyt uudella lähestymistavalla tilanteeseen. Seura on tiettävästi uhannut de Jongia oikeustoimilla vuonna 2020 tehdystä jatkosopimuksesta. FC Barcelonan mukaan sen oma entinen hallitus ja ex-presidentti Josep Bartomeu ovat tehneet sopimuksen laittomasti. Seura vaatii de Jongia pudottamaan palkkaansa runsaasti välttääkseen oikeudelliset toimet.

Esimerkiksi entinen huippujalkapalloilija ja nykyisin brittikanava Skyn asiantuntijana toimiva Gary Neville on kuvannut tilannetta de Jongin "kiusaamiseksi". Hollannin pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Jevgeni Levtshenko puolestaan syyttää (siirryt toiseen palveluun) Barcelonaa de Jongin kiristämisestä.

Tilanne näkyy myös de Jongin kohtelussa Barcelonassa. Omat kannattajat ovat esimerkiksi buuanneet hänelle harjoitusotteluissa. Sosiaaliseen mediaan on myös rantautunut videoita (siirryt toiseen palveluun), jossa kannattajat vastaanottavat hänet harjoituksiin solvauksia huutaen, vaatien häntä alentamaan palkkaansa. Samankaltaista kohtelua on saanut myös tanskalainen Martin Braithwaite.

Luottoluokitus parani, ongelmat jatkuvat

Barcelonan seurajohto pj. Joan Laportan (toinen vas.) johdolla esittelivät innolla seuran uuden hankinnan, puolalaistykki Robert Lewandowskin (kolmas vas.). Kuva: NurPhoto via Getty Images

Barcelonan huolet jatkuvat varmasti vielä jonkin aikaa. Seura joutuu muun muassa siirtymään kaudella 2023–24 vanhalle Barcelonan olympiastadionille, johon mahtuu 54 000 katsojaa. Muutos on suuri, kun remontin alle joutuvalle Camp Noulle mahtuu 99 354 katsojaa. Useat espanjalaistoimittajat ovat epäilleet, kestääkö seuran talous enää uusia takapakkeja konkurssiuhan alla.

Seura kertoi (siirryt toiseen palveluun) saaneensa hieman paremman luottoluokituksen luottoluokituslaitos DBRS Morningstarilta. FC Barcelonan luokitus parani negatiivisestä BBB:stä vakaaseen BBB:hen. Muutos on kuitenkin verrattain pieni, sillä kyseinen luokitus kuvaa edelleen suurta luottoriskiä.

Jari Litmasta askarruttaa "urheilullisesti kilpailukykyisen" entisen seuransa tulevaisuus.

– Kun tässä jatkuvasti siirretään ja siirretään vastuuta, niin en tiedä, mihin tämä lopulta päättyy. Jossain vaiheessa voi tulla taas uusi puheenjohtaja, joka yrittää ratkaista taas samoja asioita. Barcelonassa kai ajatellaan, että menestyksen kautta he saavat taas tuloja, joilla voivat sitten myöhemmin maksella kaikkea takaisin, Litmanen pohtii.

Tilastoyhtiö Opta (siirryt toiseen palveluun) antaa viime kaudella sarjan toiseksi sijoittuneelle "Barcalle" 18,6 prosenttisen todennäköisyyden voittaa sarja tänä vuonna. Barcelonan arkkivihollinen Real Madridin voittotodennäköisyys on 58,1.