Suomen ykköspari poikkeuksellisella valmistautumisella beach volleyn EM-kisoihin – peliparin kainalo odottaa, jos tenava rikkoo Lahti-Liukkosen yörauhan

Beach volley -pelaaja Taru Lahti-Liukkonen , 29, on arvokilpailuveteraani, mutta maanantaina Münchenissä käynnistyvissä EM-kilpailuissa hän on uudessa tilanteessa.

Mukana on pian puolitoistavuotias tytär Aida , joka pitää kiireisenä Lahti-Liukkosen, tämän aviomiehen, valmentaja Kai Liukkosen ja lapsenhoitajana reissussa olevan kummitäti Kirsi Liukkosen . Välillä tarvitaan auttavia käsiä myös pelipari Anniina Parkkiselta .

– "Ansu" on luvannut ottaa minut kainaloonsa, Lahti-Liukkonen naurahti ja vinkkasi Parkkisen suuntaan.

Hyväntuulisen suomalaisjoukon yhteishenki on korkealla. Alkuviikosta yhteispelin pitää olla yhtä sujuvaa. Toinen naisten sarjan suomalaispari Vilhelmiina Prihti ja Niina Ahtiainen aloittaa maanantaina, Lahti-Liukkonen ja Parkkinen tiistaina.

Hormonihöyry hämäsi

Lahti-Liukkonen ja Parkkinen tuntevat toisensa jo lähes vuosikymmenen ajalta. Siitä on apua kiivastahtiseen turnaukseen valmistautumisessa.

– Kyllä kokemus auttaa, koska meillä on yhteinen historia ja alla arvokisoja. Meillä ei ole aloittelijoiden jännitystä, Lahti-Liukkonen sanoi.

Molempien arvokisakunto on ollut kovan työn takana. Parkkisen välilevy leikattiin viime vuonna. Lahti-Liukkosella kesti aikansa toipua synnytyksestä huippukuntoon.

– Tässä lajikulttuurissa ei ole ihme, jos tulee takaisin synnytyksen jälkeen. Aida on ollut mukana leireillä talvella, mutta tämä on ensimmäinen pelireissu, missä hän on mukana. Budjettiasiat ja hoito ovat isoja kysymyksiä, Lahti-Liukkonen muistutti.