Rajua kritiikkiä saanut Patrik Laine kertoo avoimesti, että hanskat lensivät tiskiin seurasiirron jälkeen – jättitili lataa uran jatkoon kovat odotukset

"Ohikausi sinne tänne"

Laine on kenties suomalaisen jääkiekkohistorian polarisoivin pelaaja suuren yleisön keskuudessa. Mielipiteet ovat voimakkaita molempiin suuntiin oli sitten kysymys esityksistä jäällä tai Laineen värikkäistä vaatevalinnoista ottelupäivinä. Ajoittain on tuntunut, että heikot jaksot ovat värittäneet maisemaa Laineen ympärillä hieman liikaakin.

Laine on ansaitustakin kritiikistä huolimatta ollut käytännössä piste per peli -pelaaja NHL:ssä syksystä 2019, jos laskuista jätetään heikko Columbus-kevät 2021. Jos sitä ei lasketa, Laine on tehnyt 125 edellisessä ottelussaan 122 (56+66) tehopistettä ja on tehotilastossakin parin osuman verran.