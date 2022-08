Matti Mattssonille EM-hopeaa!

– Se oli ihan ok, se lähti vähän lopussa hyytymään ja rupesi veto pienenemään. Eka satanen tuli aika paljon kovempaa kuin eilen ja se oli tarkoituskin, mutta ihan loppuun saakka se ei kantanut. Totta kai täytyy hopeamitaliin olla tyytyväinen, mutta pieni pettymys se silti on, Mattsson kommentoi heti finaalin jälkeen.

– Kyllähän siitä (kullasta) lähdetään uimaan, että sen puoleen se olisi ollut otettavissa, mutta sitä on nyt turha jossitella, tämmöistä tämä on.

Kaikkiaan Mattsson on kolmas suomalaisuimari. joka on pystynyt voittmaan niin olympiamitalin, maailmanmestaruusmitalin kuin euroopanmestaruusmitalinkin. Mattssonin lisäksi tähän ovat pystyneet Antti Kasvio ja Jani Sievinen .

– Totta kai tämä on iso asia, että tämmöisen suoran saa tehtyä. Tietää, että on tehty oikeita asioita ja tästä on hyvä jatkaa ja totta kai tämä Rooman allas on legendaarinen, Sievinen-Kasvio-kombo, mikä on ollut 28 vuotta sitten. Tänään ei valitettavasti päästy kuuntelemaan Maamme-laulua, mutta katsotaan tulevaisuudessa sitten.