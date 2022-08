Yleisurheilun MM-kisojen pikajuoksuista on käynnistetty tutkinta – tässä ovat reaktioajat, joita ei usko kukaan: "Jotain outoa siellä tapahtui"

Reaktioajoissa ennennäkemätön keskiarvo

– En tiedä, millainen rekyyli Oregonista tuli, mutta Calissa oltiin sitten ihan toisessa ääripäässä. 130:n reaktioiden keskiarvo olikin yhtäkkiä 170, vaikka kyse oli samasta firmasta ja samoista vehkeistä. Tuo 130 on kaikkein pienin keskiarvolukema, jonka olen nähnyt missään arvokisoissa, Oksanen sanoo ja kertoo, että Kansainvälinen yleisurheiluliitto on aloittanut tutkinnan poikkeuksellisista reaktioajoista.

Iänikuinen sääntö

2000-luvulla käytetään sähköasetta, josta ääni ohjataan juoksijoiden kannalta tasaisesti sijoitettuihin ämyreihin. Äänen kantomatka on siis aivan eri kuin aikana, jolloin 0,1 sekunnin vilppiraja sai alkunsa. Reaktioaikoja on mitattu 1980-luvulta alkaen.

Pikajuoksun lähdössä on kaksi määrittävää tekijää. Yksilöllinen tekijä on se, kuinka nopeasti urheilija pystyy lähtemään liikkeelle kuullessaan paukun.

– Varmaa tietoa ei ole, mutta valistunut veikkaukseni on, että jostain syystä kaiuttimet ovat olleet lähempänä kuin aiemmissa Seikon tekemissä kisoissa. Hallikisoissa on välillä nähty, että kaiuttimet ovat olleet 2–3 metrin päässä, kuten Belgradissa muutama vuosi sitten, Mikkonen muistelee.

Onko laitteisiin asennettu viive?

Toisin kuin MM- tai olympiakisoissa, Münchenin EM-kisoissa ajanotosta vastaava ranskalainen Atos ei ole liiton sponsori eikä näin ollen näkyvillä stadionilla. Virallisissa tulosliuskoissa vastaavaksi tahoksi on ilmoitettu Atos, mutta Jalavan mukaan ajanotto on myyty eteenpäin ranskalaiselle alihankkijalle Matchsportille. Sen mittaamat reaktioajat ovat normaalien keskiarvojen rajoissa eli 150 millisekunnin luokkaa.

– Mitä kukaan ei uskalla sanoa ääneen on, että lähtölaitteisiin on asetettu viive. Näin on tehty siksi, että vältyttäisiin turhilta varaslähdöiltä, koska 0,1 sekunnin varaslähtösääntö on niin älytön. Nyt viiveestä ei ollut kuitenkaan tietoa.