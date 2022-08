Hissiseuran piti pudota alemmalle sarjatasolle, nyt se taisteleekin europaikasta HJK:n kanssa – tähän puolustajaan Klubin kannattaa tänään iskeä

HJK – Silkeborg IF -otteluparin ensimmäinen peli pelataan torstainan kello 19.00 Töölön stadionilla. Otteluparin voittaja etenee Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen.

Helsingin Jalkapalloklubi on yhden otteluparin voittamisen päässä historiansa toisesta Eurooppa-liigan lohkopaikasta. Se on ennättänyt jo varmistaa pääsynsä Konferenssiliigan lohkovaiheeseen.

Nyt helsinkiläisseuran tiellä seisoo tanskalainen pieni kasvattajaseura, joka on kulkenut hissin lailla viimeiset vuodet Tanskan pääsarjan ja kakkostason välillä. Silkeborg IF on kuitenkin nyt noussut hieman yllättäenkin piikiksi Tanskan suurseurojen lihassa ja kolkuttelee Euroopan cup-turnausten portteja.