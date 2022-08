Erityisesti yksi asia uhkaa Nuoria Leijonia mitalipeleissä – asiantuntija sättii alivoimapeliä: "Sen suhteen pitääkin olla huolissaan"

1. Enemmän kysymyksiä kuin vastauksia

Nättisen mukaan Suomi on puolustanut ok-tasolla, saanut ylivoimia ja käyttänyt ne hyväkseen, mutta hyökkäyspeli viidellä viittä vastaan on jäänyt piippuun.

2. Alivoima heikkoa

Suomen ylivoima on toiminut hurjan hyvin, 59,09 prosentin varmuudella, mutta alivoima on ollut vastaavasti turnauksen heikointa, vain 45,45-prosenttista. Turnauksen parhaimmilla joukkueilla alivoima toimii yli 80-prosenttisesti.

3. Ketjut hukassa

Suomi on voittanut otteluita, mutta tasakentällisin toimivia hyökkäysketjuja on ollut vaikea löytää. Nättinen näkee, että mestaruutta ajatellen joukkueesta pitäisi löytyä kolme hyvää hyökkäysketjua, mutta joskus kaksikin voi riittää.

– Monessa turnauksessa Suomen peli on näyttänyt paremmalta ja on ollut luottavainen filis. Nyt on todella paljon tehtävää varsinkin viidellä viittä vastaan, että joukkue saa uskon ja hengen päälle. Suomi on edelleen kiinni mitalissa, mutta kauhean luottavainen en vielä ole, Nättinen päättää.