Miten ihmeessä Wilma Murto pystyi parantamaan EM-finaalissa ennätystään 13 senttiä? Asiantuntija kertoo kolme syytä hirmutemppuun

1. Ihanteellinen seiväshyppääjä

Wilma Murto on Yle Urheilun asiantuntija Jaakko Ojaniemen mielestä ihanteellinen seiväshyppääjä. 24-vuotias Murto on 182-senttinen, vahva ja ulottuva urheilija.

– Hänellä on kaikki riittävän hyvät ominaisuudet, jotta hän pystyy hyppäämään korkealta. Isokokoisena hyppääjänä hän on ulottuva, mutta riittävän nopea ja teknisesti hyvä. Siihen kun lisätään vielä hyvä pää, niin ollaan aika lähellä ideaalia, Ojaniemi sanoi.

Murto on harrastanut yleisurheilun lajeja monipuolisesti aina pika-aidoista kuulantyöntöön ja viisiottelusta pituuteen. Nuorena harrastettu pikajuoksu on tuonut pohjaa myös seiväshyppyyn.

– Nyt Wilma on myös saanut riittävän isot seipäät käyttöön. Finaalissa näki, että hypyt nousivat koko ajan korkeammalle samaan tahtiin kun rimakin nousi. Hän sai nyt sen potentiaalin ulosmitattua, mikä on ollut vähän niin kuin piilossa.

2. Suvantovaiheen jälkeen kypsyi arvokisaonnistujaksi

– Hän on todennäköisesti hakenut kaikenlaista, kun homma meinannut ei mennä eteenpäin. Sitten asiat ovat loksahtaneet kohdilleen ennen kaikkea pään sisällä, ja tilanne on lähtenyt menemään oikeaan suuntaan.

Yksi tärkeä asia Murron kehityksessä on ollut yhteistyö urheilupsykologi Hannaleena Ronkaisen kanssa, joka on kestänyt jo neljän vuoden ajan. Kun Murto on ollut henkisesti tarpeeksi vahva, on arvokisoissakin tullut menestystä, ja se taas on tuonut lisää itseluottamusta.