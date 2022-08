Wilma Murron äiti huomasi tyttäressään tuttuja eleitä ja tajusi mitä oli tulossa – jopa kansainväliset supertähdet hehkuttavat suomalaista

Paikalla olivat myös Murron vanhemmat Matti ja Sari Murto .He olivat luonnollisesti ylpeitä tyttärensä upeasta saavutuksesta.

– Aikamoinen yllätys se mestaruus oli, vaikkei sitä mahdollisuutta voinut sulkea pois. On tässä vielä sulateltavaa, ylpeä äiti kommentoi Yle Urheilulle.

– Hänellä on ollut pienestä asti kova halu kilpailla. Isoveli (Kalle) urheili siihen aikaan. Wilmalla oli kova halu tehdä samaa. Kun kävimme katsomassa joitakin kisoja, hän sanoi, että haluan tuonne, Matti Murto muisteli.

"Kuka muu pystyy samaan?"

Rekola on nähnyt Münchenissä aiemmin Janne Holmenin ja Jukka Keskisalon kultajuoksut. Murron voittosuoritus sykähdytti häntä kuitenkin enemmän.

– Tiesin, että tämmöistä on tulossa En tiennyt, että nyt vai seuraavassa kilpailussa. Olen iloinen hänen puolestaan, Stefanidi kommentoi Iltalehdelle.

Myös moninkertainen arvokisavoittaja- ja maailmanennätysmies Armand Duplantis noteerasi suomalaisen huikean saavutuksen Ilta-Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) . He tuntevat toisensa junioreista saakka. Murto on syntynyt vuonna 1998 ja Duplantis 1999.

– Tiedän Wilman polun ja ne esteet, jotka hänen on pitänyt ylittää. Hän on fantastinen lahjakkuus seiväshypyssä. Hänellä on ollut tämä tulos taskussaan, mutta hänen piti vain saada palapelin palat kasaan, Duplantis kertoi Ilta-Sanomille.