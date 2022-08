Olaus Alinen, 18, on jenkkifutiksessa ikäluokkansa paras Euroopassa – katso, miten toimittaja selviää tulevan ammattilaisen ohituksesta

Matkalla Alabamaan

– Alabama on kaikkien aikojen menestynein joukkue ja tälläkin hetkellä siellä on legendaarinen valmentaja. Kahdessatoista vuodessa on tullut kuusi mestaruutta. Alabamalla on eniten ykköskierroksen NFL-varauksia ja nykyisiä NFL-pelaajia, Alinen perustelee valintansa syitä.