Peppi Konsteri, 18, keilasi EM-kultaa – edessä vielä huominen Masters-finaali: "Hienoa, jos pystyisi kisat lopettamaan vielä toiseen kultaan"

Peppi Konsteri on keilannut all event -kilpailun kultaa EM-kisoissa Tanskassa. Kultamitali varmistui joukkekilpailun jälkeen perjantaina.

All event -kilpailumuodossa otetaan huomioon pari-, trio- ja joukkuekilpailun sekä henkilökohtaisen kilpailun tulokset. Yhteenlaskettu tulos muodostaa arvostetun all event -kilpailun pistetuloksen.

All eventin voitto irtosi Konsterille 5013 pisteellä. Toiseksi sijoittui Ruotsin Anna Andersson , joka jäi suomalaisvoittajasta 35 pistettä.

Vähintään kolmen mitalin EM-kisat

Euroopan mestaruus on aikuisten EM-kisoissa debytoineelle Konsterille, 18, hänen uransa isoin henkilökohtainen saavutus. All eventsissä menestyminen on Konsterille tuttua, sillä viime vuonna hän voitti saman kilpailumuodon kultaa nuorten EM-kisoissa.