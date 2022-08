Topi Raitanen voitti EM-kultaa! "Viimeisen esteen jälkeen ajattelin, kauanko tässä pitää odotella, että voi tuulettaa"

Mitali on toinen Suomelle yleisurheilun Münchenin EM-kilpailuissa. Seiväshyppääjä Wilma Murto saavutti aiemmin Euroopan mestaruuden kisaennätyksellä ja SE-tuloksella 485. Myöhemmin perjantai-iltana Kristiina Mäkelä kasvatti Suomen mitalitilin kolmeen loikkiessaan SE-tuloksella 14,64 EM-hopeaa.

– Erittäin hienolta tuntuu. Tätä varten on tehty töitä pitkään jo useamman vuoden ajan. Korona on siirtänyt kisoja ja olen tiennyt, että olen niiden joukossa, joilla on mahdollisuus menestyä. Vauhdinjako oli tänään minulle sopiva, tunnusti Raitanen.