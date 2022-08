Wilma Murto sai EM-järjestäjiltä ruhtinaallisen anteeksipyynnön väärän kansallishymnin soittamisesta – "Loppu hyvin, kaikki hyvin"

– Minulle on kerrottu, että Viron kansallishymnissä soitetaan A-osa ja B-osa, ja se on sitten siinä. Suomen versiossa soitetaan A-osa, B-osa ja B-osa uudestaan. Minulle soitettiin A-osa, B-osa, A-osa uudestaan ja B-osa uudestaan. Eli se ei ollut oikein kumpikaan. Huomasin, että se on vähän outo, mutten ajatellut sitä sen enempää, Murto sanoi ja nauroi.

Joukkueen menestys lämmittää

Kun Münchenin EM-kisoja on jäljellä vielä kaksi päivää, Suomen joukkue on jo varmistanut parhaan arvokisasaaliinsa sitten vuoden 2006 Göteborgin EM-kisojen – tuolloinkin saldo oli kaksi kultaa ja hopea. Edellisen kerran joukkue on palannut EM-kisoista paremmalla saldolla vuonna 1974.

– Parhaat tulokset tulevat, kun keskittyy oman menestyksen saavuttamiseen. Mutta tällaisina iltoina huomaa ehkä urheilumenestyksen laajemman merkityksen ja että joukkueellamme on valoisa näkymä. Mestaruuden voittamisen jälkeen on lämmittänyt mieltä, ettei se ole siistiä vain minusta, vaan se on siistiä myös muista. Että siitä on ollut muille apua. On ollut yllättävää, kuinka moni on sanonut kiitos eikä vain onneksi olkoon. Se on ollut hieno ja yllättäväkin kokemus, Murto kertoi.