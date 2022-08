Syveneekö Manchester Unitedin kriisi entisestään? Seuralegenda Wayne Rooney antoi tiukan arvion Cristiano Ronaldon tilanteesta

Manchester United on hävinnyt kaksi ensimmäistä otteluaan ennen maanantai-illan kohtaamista Liverpoolin kanssa. Jari Litmasen mukaan United on absoluuttinen huippuseura, mutta ei tällä hetkellä.

Englannin jalkapallon miesten pääsarjassa Manchester Unitedin saa vieraakseen Liverpoolin maanantai-iltana kello 22.00.

Manchester Unitedin kausi Englannin miesten pääsarjassa on alkanut painajaismaisesti. Kaksi tappiota, kuusi päästettyä maalia ja vain yksi tehty maali.

Eräänlainen pohjanoteeraus oli viime kierroksella Brentfordille kärsitty 0–4-tappio. Maanantai-iltana United saa vieraakseen.

Entinen huippujalkapalloilija Jari Litmanen arvioi ManU:n ahdinkoa elokuun alkupuolella Euroopan jalkapalloliiton Super Cupin mediatilaisuudessa Helsingissä. Tuolloin Valioliigassa oli pelattu avauskierros, jolla ManU hävisi 1–2 Brightonille.

– Manchester United on absoluuttinen huippuseura – sillä on mieletön historia, siellä on ollut mielettömiä pelaajia – mutta tällä hetkellä se ei sitä ole.

Litmanen sanoi, että kilpailevien seurojen, kuten Manchester Cityn, Liverpoolin ja Chelsean tila on tällä hetkellä ManU:a parempi. Unitedilla on ongelma-alueita, jotka päävalmentaja Erik ten Hagin pitäisi ratkaista pian, Litmanen totesi.

– On mahdollisesti hyvä asia, että hän tuli päävalmentajaksi juuri tähän hetkeen, kun Manchester United on alkanut rakentamaan jotain uutta. Mutta kun on huippuseurassa, aikaa ei hirveästi välttämättä ole.

Litmasen mukaan ei ole sattumaa, että aiemmin Ajaxia valmentanut ten Hag onnistui amsterdamilaisseurassa. Hänen alaisuudessaan Ajax voitti neljän kauden aikana maan pääsarjan kolmesti ja eteni Mestarien liigan välieriin 22 vuoden tauon jälkeen.

– Oli vain ajan kysymys, milloin hän lähtee isompaan liigaan ja seuraan. Tässä on sinänsä hauskaa, että Erik on aina ollut Manchester Unitedin kannattaja. Hänelle tämä on iso juttu.

Litmanen kertoi tutustuneensa ten Hagiin vuosien saatossa. Hän sanoi, että hollantilainen ajattelee jalkapalloa järkevästi ja jäsentävästi sekä on muutenkin mietteliäs persoona.

– Peliurallani Hollannin liigassa monet kerrat kohdattiin. Hän oli kontrolloiva keskikenttäpelaaja ja minä hyökkäävä keskikenttäpelaaja eli siinä samoilla alueilla liikuttiin. Myöhemmin ollaan tavattu eri rooleissa ja paikoissa.

Litmanen edusti Ajaxia vuosina 1992–1999, kun taas ten Hag edusti tuona ainaka Twenteä, Waalwijkiä ja Utrechtiä.

Jari Litmanen arvioi ManUn ja Erik ten Hagin tilannetta. Katso video napauttamalla kuvaa.

Huonojen pelisuoritusten lisäksi ManU:n ahdinkoa syventää toistuvasti kariutuneet pelaajasiirrot. Tällä kaudella on pyritty hankkimaan muun muassa Barcelonasta Frenkie de Jong, Ajaxista Anthony ja Atletico Madridista João Felix.

United on saanut hankittua Fayenoordista Tyrell Malacian, Ajaxista Lisandro Martinezin ja Real Madridista Casemiron. Pelaajista maksettiin mediatietojen mukaan yhteensä noin 140 miljoonan euron siirtokorvaukset. Lisäksi ilmaissiirrolla Brendfordista liittyi Christian Eriksen.

Litmasen mukaan ten Hag haluaa joukkueeseen pelaajia, jotka hän tuntee.

– Joukkue pitää rakentaa uudelleen ja tällaiset eriksenit ovat hyviä hankintoja sinne. Heidän ympärilleen sitä joukkuetta tulee rakentaa, Litmanen sanoi.

Yksi lisäongelma ovat olleet epävarmat pelaajat. Paul Pogba lähti jo ilmaissiirrolla Juventukseen, mutta Cristiano Ronaldo on toistuvasti väläytellyt mahdollista siirtoa.

– Yksi kaveri (Ronaldo) siellä ilmoitteli tasaisin välein, mitä mahdollisesti tekee tai ei tee – hänen ympärillään sitä kohua on ollut ja se on yksi asia, mikä ten Hagin pitää ratkaista, Litmanen arvioi.

Hollantilaisvalmentaja on todennut, että portugalilainen Ronaldo kuuluu hänen suunnitelmiinsa, eikä sen tarkemmin ole kommentoinnut pelaajan mahdollista siirtoa.

Englannin jalkapalloliiton siirtoikkuna on auki vielä syyskuun ensimmäisen päivän.

Manchester Unitedin päävalmentaja Erik ten Hag löi mietteliäänä käsiä yhteen avauskierroksen Brighton-tappion jälkeen. Kuva: Michael Regan / Getty Images

Manchester United -legenda Wayne Rooneyn mielestä Ronaldoa ja hyökkääjä Marcus Rashfordia ei pitäisi peluuttaa. Joukkueeseen pitäisi saada uutta energiaa, kun esimerkiksi Ronaldo ei ole vaikuttanut pelikuntoiselta, Rooney arvioi.

– Unitedin epäonnistunut keskushyökkääjän hankinta tarkoittaa, että heidän piti luottaa Brentford-ottelussa Ronaldoon, vaikka hän ei ole juuri harjoitellut joukkueen kanssa, Rooney kirjoittaa brittilehti The Timesin (siirryt toiseen palveluun) kolumnissaan.

Rooneyn mukaan Ronaldon, 37, pitäisi antaa lähteä seurasta, koska hän ei ole pelaaja, jonka ympärille rakennetaan mestaruusjoukkuetta.

Rashfordia Rooney taasen kuvailee "todelliseksi huolenaiheeksi". Aiemmin Rashford oli intohimoinen, mutta nyt hän ei ole hymyillyt kentällä pitkään aikaan, Rooney kirjoittaa.

– Hän on paikallinen nuori ja United-kasvatti, jonka kaikki toivovat suoriutuvan hyvin. Mutta kun verrataan nykyistä Marcusta alkuvuosien pelaajaan, ero on kuin yöllä ja päivällä.

Cristiano Ronaldo (vas.) ja Marcus Rashford ennen Brentford-ottelua. Kuva: Ash Donelon / Manchester United / Getty Images

Maanantai-iltana ManU:lla on mahdollisuus kasvojen pesuun, kun Liverpool saapuu Unitedin kotistadionille Old Traffordille. Myös Liverpool on pelannut odotuksiin nähden huonosti, kun sillä on kahdesta ottelusta saldona kaksi tasapeliä.

Seurojen viidestä edeltävästä keskinäisestä otttelusta Liverpool on voittanut neljä ja yksi on päättynyt maalittomaan tasapeliin. Noiden kohtaamisten maalieron Liverpool vie lukemin 15–2.

ManU-luotsi ten Hag haluaa rakentaa hyökkäyksiä puolustuslinjasta lähtien ja pelata pallonhallintajalkapalloa, mutta kahdessa ensimmäisessä liigaottelussa se ei ole toiminut.

Tällä kaudella United on Valioliigan neljänneksi surkein syöttäjä omalla kenttäpuoliskollaan. Syöttö on epäonnistunut 58 kertaa. Liverpool taasen on liigan eniten palloja riistänyt joukkue (140).Voisi kuvitella, että hollantilaisvalmentaja haluaa vaihtaa joko pelitapaa tai kentällä olevia pelaajia.

Unitedin luotsin pesti on ollut tuulinen. Yhdeksän vuoden aikana Unitedissa on ollut viisi päävalmentajaa, jos väliaikaisia ei huomioida. Kolmannen tappion myötä keskustelu päävalmentajan vaihtamisesta kiihtynee.

– Mulle olisi ihan hyvä, jos Erikillä ei mene hyvin Unitedissa, entinen Liverpool-pelaaja Jari Litmanen vitsaili.

Manchester United ja Liverpool ovat pitkäaikaisia verivihollisia. Yksi syy vastakkainasettelulle on, että seurat ovat Englannin menestyneimmät. United on voittanut liigamestaruuden 20 kertaa ja Liverpool 19 kertaa.

– Mutta toivon, että ten Hag saa pitkään jatkaa Unitedissa, että jos kohtalaisesti menisi, hän viimeisteli lauseensa.

ManU on viimeksi ollut sarjataulukon pohjalla 30 vuotta sitten. Mutta tuolloin, kaudella 1992–93, United voitti mestaruuden 26 vuoden tauon jälkeen.