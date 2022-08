Tero Pitkämäki päivitteli Veselyn toimintaa keihäsfinaalin ratkaisuhetkillä: "Munasi ihan täysin" – Aki Parviainen sortui samaan MM-finaalissa 2001

– On ihmisiä, jotka hyötyvät stressistä ja paineesta. Suorituskyky nousee sen myötä. Lassi on yksi niistä. Ja nyt kun vielä oli selkeä mitaliodotus, hän tiesi, että nyt on se sauma. Paineet oli kovat. Hän ei luhistunut siihen, vaan käytti sen hyödyksi. Maksimaalisesti, Pitkämäki sanoi Münchenin olympiastadionilla.