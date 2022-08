Lassi Etelätalo yllätti totaalisesti mestarivalmentaja Boris Obergföllin – "Hatunnoston arvoinen suoritus"

27-vuotias Weber on ollut vuosia vasta Saksan neljänneksi, jopa viidenneksi, paras heittäjä. Edellä on ainakin ollut sellaisia nimiä kuin maailmanennätystä kolkutellut maailmanmestari Johannes Vetter , olympiavoittaja ja Euroopan mestari Thomas Röhler ja yli 90 metrin paukutellut arvokisamitalisti Andreas Hofmann .

Arvokisapaikat ovat olleet tiukassa. 2020-luku on ollut kuitenkin Saksan keihäänheitolle vammojen täyteistä aikaa. Vetter joutui keskeyttämään kuluvan kauden, Röhler on heitellyt juuri ja juuri yli 70-metrisiä eikä Hofmannkaan paljoa sen paremmin. Myöskään naisissa Christin Hussong ei pystynyt puolustamaan Euroopan mestaruuttaan vammojen vuoksi.

– Tuntuu hienolta, että pystyimme pitämään miesten EM-tittelin Saksassa. Julian on ollut ainoa, joka on heittänyt sillä tasolla kuin olen odottanut. Hän on pitänyt toivoa yllä. Olen toivonut koko kauden, että hän onnistuisi. Hieno mestari, hieno esitys, hieno kilpailu, Saksan keihäänheiton päävalmentaja Boris Obergföll hehkutti.