Erolla uhannut Sami Itani helpottui Suomen menestyksestä EM-kisoissa: ”Tunnelmat ovat erittäin positiiviset”

Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja, ex-kymmenottelija Sami Itani on huojentunut suomalaisurheilijoiden menestyksestä yleisurheilun EM-kisoissa Münchenissä.

Suomalaisten menestys ei tullut Itanille yllätyksenä. Hänen mukaansa suomalaisessa yleisurheilussa eletään nousukautta, joka on näkynyt jo pitkään. Itani muistuttaa, että esimerkiksi nuorten arvokisoissa on tullut poikkeuksellista menestystä viime vuosina ja Suomen ennätyksiä on rikkoutunut aikuisten sarjassa.