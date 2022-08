Entinen NHL-maalivahti Pekka Rinne aloitti uudessa työssä – pyrkii auttamaan seuraavia lupauksia huipulle

Nuorten Leijonien päävalmentaja Tomi Lämsä valittiin tehtävään kesäkuussa ja maalivahtivalmentaja Pekka Rinne vain kuukausi sitten. Uuden Nuorten Leijonien ryhmän täytyy olla täydessä MM-kunnossa jo joulukuun puolenvälin jälkeen, kun kone nousee Helsinki-Vantaalta kohti Kanadaa.

Antti Pennasen valmentaman alle 20-vuotiaiden maajoukkueen MM-turnaus päättyi viime viikonloppuna hopeaan. Valmistautuminen seuraavaan MM-turnaukseen on jo alkanut, kun Lämsä ja Rinne luotsaavat ryhmää parhaillaan Rovaniemellä, alle 20-vuotiaiden neljän maan turnauksessa.

– Aikaa ei ole hukattavaksi. Tämä on minulle ensimmäinen leiritapahtuma tässä työssä. Täytyy sanoa, että on ollut mukava päästä vetämään harjoituksia ja palavereita. Sitä on kaivannut, toteaa päävalmentaja Tomi Lämsä.

NHL:n entinen huippumaalivahti Pekka Rinne tarkkailee tiiviisti pelaajia Rovaniemen Lappi Areenan kaukalossa. Maalivahtivalmentajan työ on ensimmäinen tehtävä aktiiviuran jälkeen ja kokenut Rinne korostaa maalivahtien roolia muun muassa juuri päättyneissä MM-kisoissa.

– Kisoissa oli erittäin kova taso. Suomi käytti kahta maalivahtia ja molemmat olivat ihan turnauksen huippuja ja lopulta veivät Suomen torjunnoillaan finaaliin, Rinne muistelee.

päävalmentaja Tomi Lämsä on mielissään, kun saa taas tussin käteensä ja pääsee piirtämään taktisia kuvoita taululle. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Pekka Rinne pyrkii antamaan vinkkejä

Rinne näkee leireillä oman roolinsa enemmän henkisellä puolella, sillä joukkueen kenttäpelaajien ja maalivahtien osalta tärkein työ tehdään seuroissa.

Rovaniemen leirityksen ja harjoitusturnauksen jälkeen joukkue pääsee kokoontumaan ainoastaan kerran marraskuussa ennen MM-kisoja. Silloin on harjoitusotteluita ja leiri Tshekissä. Syksyn aikana valmennusjohto katsoo videolta pelaajien otteita ja kiertää tiiviisti seuraamassa heitä ennen kuin lopulliset valinnat tehdään.

– Oma roolini maajoukkueessa menee ehkä enemmän henkiselle puolelle, jossa pystyy antamaan vinkkejä oman kokemuksen kautta, joita on saanut, kertoo Rinne.

Topias Leinonen on yksi kolmesta Rovaniemen harjoitus- ja turnausleirille osallistuvasta maalivahdista. Hän on Buffalo Sabresin toisen kierroksen varaus.

Nuori maalivahti toteaa, että maalivahtiosastolla on kova kilpailu paikasta joukkueeseen, mutta muuten autetaan toisia ja puhalletaan samaan hiileen. Useat pelaajat ovat jo tuttuja aiemmista nuorten maajoukkueista. Nashvillen ex-maalivahdin neuvoja kuunnellaan tarkalla korvalla.

– Hän voi varmasti tuoda paljon. Pekka Rinteellä on hieno pelaajaura ja olen itsekin paljon hänen pelejään seurannut. Varmasti tuo minunkin touhuun paljon ammattimaisuutta, uskoo Topias Leinonen

.

Topias Leinonen kuuluu JYPin liigajoukkueeseen. 2004 syntyneen maalivahdin toiveena on saada mahdollsimman paljon pelejä alkavalla kaudella ja nousta Nuorten Leijonien joukkueeseen. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Rovaniemelle saapuu yli 80 NHL-tarkkailijaa

Nuorten Leijonien joukkueeseen on ehdolla 2003–2004 syntyneet pelaajat. Elokuun MM-kisojen hopeajoukkueesta on Tomi Lämsän mukaan ehdolla vuodenvaihteen MM-kisoihin noin seitsemän pelaajaa. Suomen joukkueessa on Leinosen ohella useita Pohjois-Amerikan liigaan varattuja pelaajia, osa heistä ensimmäisen kierroksen varauksia.

Päävalmentaja Tomi Lämsälle valmennustehtävä on ensimmäinen maajoukkueessa. Lämsä aikoo tuoda joukkueeseen voittamisen kulttuuria ja asioita, joita se vaatii. Suomalaisen jääkiekon perinteitä unohtamatta.

– Totta kai viisikkopelaamiseen kurinalaisuutta ja nopeutta, se on kuitenkin Suomi-kiekon vahvuus ja Euroopasta maat tulevat kovaa perässä ja ne haluavat oppia Suomelta koko ajan.

Rovaniemen neljän maan turnaus on nuorille pelaajille tärkeä näyttöpaikka alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen, mutta myös kauemmas tulevaisuuteen. Rovaniemelle saapuu yli 80 NHL:n pelaajatarkkailijaa, jotka kartoittavat tulevaisuuden tähtiä. Turnaukseen osallistuvat Suomen lisäksi Ruotsi, Slovakia ja Tshekki.

– Varmasti kolme kovaa peliä on tulossa. Luistelutaitoni on hyvä ja hyökkäyksiin tuon lisää vahvuutta. Syöttöpeli on minulla myös iso vahvuus, miettii Nuorten Leijonien puolustaja Otto Salin Rovaniemen Lappi Areenalla.