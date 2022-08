Voiko Veikkausliigan yllättäjä voittaa mestaruuden? Honka hyökkää hämmästyttävällä tehokkuudella: "Kirkkaalta se näyttää"

Hongan maalijuhlia on kuluvalla kaudella riittänyt. Kuvassa onnistuneet talven hankinnat Florian Krebs ja Kevin Jansen sekä kauden komeetta Rui Modesto.

ESPOO. FC Hongan kotistadion Tapiolan urheilupuistossa on vuosien varrella saavuttanut kulttimaineen, eikä suinkaan positiivisessa valossa. Putkikatsomot, bajamajat ja vähäiset yleisömäärät ovat muiden seurojen kannattajien pilkan kohteita.

Vaatimattomista puitteista huolimatta Honka on liigavuosiensa aikana tehnyt tulosta kentällä, vaikka joutuikin hakemaan muutaman vuoden ajan vauhtia alemmista sarjoista. Kolme SM-hopeaa ja yksi pronssi on kelpo saalis.

Mestaruus puuttuu, mutta nyt joukkue on Veikkausliigan piikkipaikalla.

Vuosikausia seuraa pyörittänyt GM Hexi Arteva myhäilee kentän laidalla tyytyväisenä. Hän seuraa harjoituksia tarkalla silmällä ja kuittailee pelaajille milloin mistäkin. Hän korostaa, ettei Hongan harjoituksissa jätetä mitään sattuman varaan. Kaikki toiminta harjoituskentällä on suunniteltu niin, ettei turhia taukoja tule. Siitä pitää huolen jokaisissa harjoituksissa läsnä oleva kuuden hengen valmennusryhmä.

Kaikesta aistii, että pienetkin yksityiskohdat otetaan honkalaisessa arjessa huomioon. Päävalmentaja Vesa Vasara on luotsannut joukkuetta vuodesta 2017 lähtien ja nyt kaikki vaikuttaa loksahtaneen kentällä kohdalleen. Vielä viime kaudella joukkue tuskaili viheriöllä ja jäi yhdeksänneksi.

Vesa Vasara on piiskannut Hongan mainioon lentoon Veikkausliigassa. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Palloa Honka on pyrkinyt pitämään aina ja niin nytkin. Nyt pallonhallinta johtaa Tapiolassa vakuuttavalla tehokkuudella vastustajien puolustuslinjojen taakse ja maalintekotilanteisiin. Honka on tehnyt sarjassa ylivoimaisesti eniten maaleja, 41 kappaletta. Viime kaudella Honka sai yhteensä kasaan 38 maalia.

Pelkästään edellisessä kuudessa ottelussa Honka on takonut 19 osumaa.

Kolmen topparin systeemistä neljän puolustajan linjaan vaihtanut Honka prässää aiempaa korkeammalta eli pyrkii riistoihin mahdollisimman lähellä vastustajan maalia.

– Sanoisin, että olemme yrittäneet sitä jo parin kauden aikana, mutta syystä tai toisesta emme ole onnistuneet niin hyvin, kapteeni Duarte Tammilehto sanoo Yle Urheilulle.

– Tänä vuonna pelaajatyypit sopivat paremmin tapaan, jolla haluamme pelata. Pohjalla on, että olemme halunneet esiintyä näin jo muutaman vuoden ajan.

Keskikenttäpelaaja Duarte Tammilehto, 32, on kipparoinut Honkaa vuodesta 2019. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Korkealta prässääminen on jalkapallossa usein riskialtista. Honka on kuitenkin löytänyt tasapainon, sillä oma verkko on heilunut vain 15 kertaa – sekin liigan paras lukema yhdessä KuPSin kanssa.

– Riskitasot ovat olleet korkealla, mikä aiheuttaa hetkiä, joissa joudumme puolustamaan isompia alueita ja mies vastaan mies -tilanteita. Siinä olemme selvinneet yllättävän hyvin. Yleisesti puolustamme vähemmän matalalla kuin aiempina vuosina, päävalmentaja Vasara sanoo.

Viedäänkö pelaajat käsistä?

Hongan menestyksessä tärkeässä osassa on myös yksittäisten pelaajien onnistumiset. Honka on onnistunut paitsi nuorten pelaajiensa kehittämisessä myös talven siirtomarkkinoilla.

Pelaajakaupoilla Honka pyrkii katsomaan pidemmälle tulevaisuuteen.

– Olemme pyrkineet löytämään enemmän myyntipotentiaalisia pelaajia, joilla saattaa mennä hetki sopeutua. Olivat he sitten omia kasvatteja tai ulkomailta tuotuja. Tällä hetkellä tuntuu, että olemme onnistuneet tarpeeksi monen kanssa. Viime vuoden jäljiltä on tullut steppejä monella, Vasara sanoo.

Kenties suurimman kehitysloikan Hongassa on ottanut portugalilainen laitapelaaja Rui Modesto, 22, joka on noussut Veikkausliigan tähtipelaajien joukkoon. Aiemmin laitapuolustajana pelannut Modesto saapui Espooseen kaksi vuotta sitten ja on nyt siirtynyt kentällä ylemmäs. Oikealta laidalta on syntynyt jo viisi maalia ja yhdeksän maalisyöttöä.

– Viime vuonna viimeiset syötöt ja maalinteot jäivät vielä vähän pois, mutta nyt niitä on ruvennut tulemaan. Ruilla on poikkeukselliset nopeus- ja kestävyysominaisuudet. Hän muistutti välillä tämän kauden alussa, että hänen oikea pelipaikkansa on vasen puolustaja, että voisi pelata sielläkin välillä, Vasara naurahtaa.

Rui Modesto on ollut yksi liigan tehokkaimmista pelaajista. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

HJK:sta kaapattu 19-vuotias hyökkääjä Agon Sadiku ei sopeutumisaikaa ainakaan tehojen puolesta ole kaivannut, sillä hän on tehnyt jo yhdeksän liigamaalia ja kamppailee maalipörssin voitosta.

– Olen tosi ylpeä itsestäni. En olisi odottanut näin paljoa maaleja. On helppoa päästä peliin sisään ja pelata hyvin, kun ympärillä on laadukkaita pelaajia, Sadiku sanoo.

– Halusimme hyökkääjän, joka tukee myös puolustamisen asioita. Agon on sopeutunut pelitapaamme hyökkääjistä parhaiten, saanut sitä kautta vastuuta ja pystynyt tarttumaan siihen, Vasara kertoo.

Myyntipotentiaali on realisoitumassa, sillä Modestoa ja Sadikua tuskin ensi kaudella Veikkausliigassa enää nähdään. Tarjouksia isommista sarjoista on tullut jo kauden aikana eivätkä Modesto ja Sadiku ole Hongan pelaajista ainoita, jotka ovat herättäneet kiinnostusta. Seurassa on Hexi Artevan mukaan päätetty, ettei tärkeitä pelaajia myydä kesken kauden.

– Toivottavasti pääsen ulkomaille ensi kaudeksi, mutta ei ole mikään maailmanloppu, jos en pääsekään. Olen ollut tosi tyytyväinen Honkaan tähän asti, Sadiku sanoo.

"Tarvitsemme koko yhteisön mukaan"

Honka, KuPS ja HJK ovat kaikki tasapisteissä, kun sarjakautta on pelaamatta kahdeksan ottelua. Loppusarjan keskinäiset kohtaamiset lienevät ratkaisevassa roolissa mestaruustaistelussa. HJK:n Honka kohtaa vielä kahdesti, sillä joukkueet ovat vastakkain runkosarjan viimeisellä kierroksella.

– Emme hirveästi puhu mestaruudesta. Lähdemme peli kerrallaan emmekä halua ylimiettiä, mutta kyllä minä sanon, että tosi kirkkaalta se liigan voitto näyttää, Sadiku sanoo itsevarmasti.

Agon Sadikun ensimmäinen kausi Hongassa on ollut menestys. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Kapteeni Tammilehto pelasi ensimmäiset liigapelinsä Hongassa jo kaudella 2011. Yhteensä kausia keltamustassa paidassa on kertynyt kaikkiaan kahdeksan, ja nyt suuri unelma mestaruudesta vaikuttaa realistiselta tavoitteelta.

– Se olisi kaikki kaikessa. Ei tässä metrejä ihan liikaa ole jäljellä. Jos pokaalin pääsisi käsivarsille nostamaan, niin kyllä se tuntuisi kruunulta uralle, Tammilehto sanoo.

Varovaisimmin mestaruusmahdollisuuksista puhuu Vasara. Hän korostaa vastauksissaan tiuhaan, että matka on yhä kesken. Oli Hongan loppusijoitus mikä tahansa, kausi on joka tapauksessa menestys.

– Ehkä isoin juttu on se, että saisimme tänne espoolaiset mukaan taaksemme. Tarvitsemme koko yhteisön mukaan. Meillä on loistavat fanit olleet tukemassa vaikeinakin aikoina, mutta nyt tarvitsisimme lisää tunnelmaa tänne Tapiolaan. Sitä kautta meillä on mahdollisuuksia vaikka mihin, Vasara sanoo.

Yle Puheen Urheilukierroksella seurataan Veikkausliigan otteluita suorana lauantaina. Honka kohtaa kotonaan AC Oulun ja KuPS vieraissa Interin. HJK pelaa sunnuntaina kotiottelun SJK:ta vastaan.