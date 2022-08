Otteluiden kuuluttajasta Susijengin päävalmentajaksi vain 35-vuotiaana – Lassi Tuovin käsikirjoituksessa menestys tulee siitä, miten kohtelee toisia ihmisiä

Kuva: IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

Lassi Tuovi on tarttunut valmentajaurallaan aina rohkeasti mahdollisuuksiin. Se on vienyt hänet Euroopan huippusarjoihin ja Susijengin päävalmentajaksi vain 35-vuotiaana.

Koripallon EM-kisat nähdään Ylen kanavilla 1. syyskuuta alkaen. Suomi kohtaa Prahassa pelattavan turnauksen avausottelussaan Israelin perjantaina 2. syyskuuta klo 14.40 alkaen.

LAPPEENRANTA. Kesäteatterin katsomon reunalta kuuluu epämääräistä mölinää ja pärinää. Kaksi hahmoa vääntelehtii kasvojaan mitä erikoisimpiin ilmeisiin, tukee käsillään alavatsaansa ja ähisee kuin yrittäisi luoda ääntä vatsallaan.

Ei tulisi ensimmäisenä mieleen yhdistää näkyä Suomen koripallomaajoukkueeseen, mutta tämä taitaa olla Susijengin päävalmentaja Lassi Tuoville se toinen kotikenttä. Siellä Tuovi tekee parhaillaan näyttelijä Lasse Karkjärven kanssa äänenavausharjoitteita, jotta tulevissa koripallon EM-kisoissa pelaajat kuulisivat ohjeet vielä kuumimpienkin taistojen loppuhetkillä.

– Lapsuus on tullut vietettyä näissä maisemissa. Isä oli nuorisoteatterin johtaja ja veti kesäteatteria kesät. Pallokenttien sijaan vietin kesät tuossa temmeltäen ja esityksiä katsellen. Aika moni repliikki menisi varmaan ulkoa vieläkin, Tuovi nauraa.

Miten päävalmentaja saisi äänensä kestämään ottelutapahtumien rasituksen? Tässä näyttelijän vinkit äänenavaukseen.

Pienistä sattumuksista ja rohkeista hypyistä on kiinni, ettei Tuovi jäänyt teatterimaailmaan ja koripallo olisi vain sivujuonne tässä tarinassa. Vielä vuosituhannen vaihteessa hän esiintyi nuorena Elmona Lappeenrannan menestyksekkäässä kesäteatterinäytelmässä.

– Se taisi olla viimeinen kesä, jonka jälkeen alkoi koripallo viemään enemmän. Elmo oli kyllä makea kokemus. Meillä oli toistatuhatta katsojaa parhaimmillaan. Se oli iso esitys, jossa oli mukana ammattinäyttelijöitä.

Karkjärven kanssa keskustellessaan koripallovalmentaja ja näyttelijä löytävät paljon yhtymäkohtia koripallosta ja teatterista. Molemmat ovat suoria lähetyksiä, joissa pitää nopeasti reagoida muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi molemmat ovat joukkuelajeja, joissa ilman vuorovaikutusta ei voi pärjätä.

– Ehkä siitä Elmostakin on tarttunut omalle matkalle oppia, miten esimerkiksi ryhmädynamiikkaa on saatu tuollaisessa ympäristössä rakennettua, Tuovi pohtii.

Lassi Tuovi näyttelemässä nuorta Elmoa Lappeenrannan kesäteatterissa vuonna 2001. Kuva: Teatteriyhdistys KESY ry

Nuorena poikana Lassi Tuovi seurasi lähietäisyydeltä, miten ohjaajaisä Pekka Tuovi roolitti näyttelijöitä. Siitä on tullut yksi vahvuus myös nuorelle päävalmentajalle.

– Suurin yhtäläisyys teatterissa ja koripallossa on mielestäni se, että molemmissa tuo roolitus on hyvin tärkeää. Hyvä näyttelijä väärässä roolissa ei tee hyvää esitykselle. Isän kautta saatu kokemus teatterista auttoi ymmärtämään, että olemme jokainen omanlaisiamme taiteilijoita, joista on vain saatava ne vahvuudet esiin.

Mainosvideotkin sujuivat nuorelta Lassi Tuovilta. Tässä ote Kuusankosken esittelyvideolta.

Rohkeasti mahdollisuuksien perään

Lassi Tuovi on suomalaiselle koripalloväelle niin tuttu nimi jo yli vuosikymmenen ajalta, että tuntuu uskomattomalta ajatella, että hän todella luotsaa Suomen koripallon lippulaivaa Susijengiä ja on yhä vasta 35-vuotias.

Tuovin ikä on ollut ihmettelyn aihe oikeastaan koko hänen valmentajauransa ajan, sillä ensimmäiseen Korisliigan päävalmentajapestiinkin hänet palkattiin täällä Lappeenrannassa yli kymmenen vuotta sitten, vain 24-vuotiaana.

Oma peliura päättyi varhain polvivammaan, mutta lopettamispäätöksen jälkeen koripalloliekki paloi kuitenkin niin voimakkaasti, että seuratyö vei mukanaan.

– Se tulee aina ensimmäisenä sanottua, että siinä lopettamispäätöksessä ei suomalainen koripallo paljoa menettänyt, Tuovi aloittaa nauraen.

Pakko todeta, että päinvastoin. Suomalaisen koripallon saamavuodet alkoivat siitä päätöksestä. Tuovi pyöri hallilla, kuulutti Lappeenrannan Namikan otteluita ja tarttui kaikkeen, mikä tekijää kaipasi.

– En välittänyt, mikä titteli oli tai mitä hommaa oli tarjolla. Autoin valmennuksessa ja tein ihan kaikkea mitä seura tarvitsi. Ensimmäinen valmennustehtävä taisi olla vakoilla Hongan tekemisiä Espoossa, enkä edes osannut ajatella, että mitä siinä tehdään. Olin vain valmis auttamaan ja se sama intohimo on säilynyt tässä vuosien mittaan, Tuovi kertoo.

Vastustajan vakoilu vaihtui nopeasti apuvalmentajan rooliksi, sitten päävalmentajuudeksi. Lappeenrannassa juhlittiin mestaruuksia, mitaleita ja Suomen Cupin voittoja. Kaupungissa elettiin korishuumaa.

– Se oli onni, että pääsin mukaan valmennushommiin Namikan menestysvuosina. Siinä pääsi vähän oikaisemaan huippu-urheilun kautta. Valmensin myös nuoria, mutta liigajoukkueessa pääsin nopeasti näkemään mitä absoluuttisella huipulla Suomessa vaaditaan. Tekemiseen tuli heti huippu-urheilun standardit ja uran alkuun oikeanlaista oppia, Tuovi muistelee.

Näin Henrik Dettmannin ja Lassi Tuovin yhteistyö alkoi. Ylen urheilutoimitus yllätti Lassin seuraamalla kaksikon palaveria Lappeenrannassa.

Yhtäkkiä jostain tupsahti kutsu auttamaan maajoukkuetta ja eräänä aamuna Tuovi huomasi valmentavansa ammattilaisena huippusarjoissa ulkomailla. Lappeenranta oli vaihtunut Istanbuliin.

– Muistan yhä sen puistonpenkin, jolla istuin huippuvalmentajatutkinnon yhteydessä vuonna 2010. Henrik Dettmann käveli siitä ohi ja ohimennen huudahti, että pitäisi mennä tekemään rästitehtäviä miesten maajoukkueen mukaan. Videovalmentaja oli juuri lopettanut ja nyt tarvittiin kahdeksi viikoksi jeesiä leirille. Onneksi ei tehty siitä kirjallista, se pesti vähän venähti, Tuovi nauraa.

Tuovin tärkein vinkki nuorille pelaajille ja valmentajille on, että kannattaa hypätä rohkeasti mahdollisuuksien perään.

– Ei pidä tyytyä siihen, mitä sinun odotetaan tekevän tai millainen sinun odotetaan olevan. Totta kai koulut pitää käydä ja nuorena elää se normaali polku, mutta kun itse sain mahdollisuuksia, niin muut asiat siirtyivät.

Henrik Dettmannin "koripallon korkeakoulussa" Tuovi oppi asioita, joita ei voi lukemalla oppia.

– Ei voi tietää millaista on olla Istanbulin huutomyrskyssä, ennen kuin sen on itse kokenut. Tai sitä, mitä tapahtuu käytävillä ja pukuhuoneissa sen jälkeen, kun olet hävinnyt viidennessä finaalissa viidettä kertaa putkeen Strasbourgissa. Ei niitä kokemuksia saa kirjastosta, Tuovi sanoo.

Henrik Dettmann asetti riman korkealle ja opetti Lassi Tuoville kovan vaatimustason merkityksen. Kuva: Miikka Jääskeläinen / AOP

Lappeenrantalaisuus kuuluu Tuovin puheissa vaatimattomuutena ja nöyryytenä. Hän jakaa reilusti kiitosta tahoille, jotka ovat osoittaneet myös rohkeutta ja antaneet mahdollisuuden nuorelle valmentajalle oppia.

– Iso merkitys on ollut sillä, että minulla on ollut oikeat ihmiset ympärillä. Ihmisiä, jotka näkivät nuoren pojan potentiaalin, kasvattivat ja kouluttivat. Tietysti pitää muistaa antaa myös arvo omalle työnteolle ja sille määrälle, mikä tämän eteen on tehty. On ihan sama onko nuori valmentaja vai maajoukkueen päävalmentaja, kannattaa tehdä asiat täysillä.

Luottamus ansaitaan

Lassi Tuovi on Lappeenrannan koripallopiireissä niin tunnettu hahmo, että koripallokentiltä löytyy aina tuttuja. Kuva: Ville Ristolainen / Yle

Kesäteatterin jälkeen on aika siirtyä sille Lassi Tuovin toiselle kotikentälle. Kimpisen kentälle tultaessa Susijengin päävalmentaja saa heti moikkauksia vanhoilta tutuilta.

– Täällä on aikanaan pyöritty kaikenlaista urheilua harrastamassa. Täällä ne parhaat pelit on varmaan aikanaan pelattu. Kiva nähdä, että vieläkin pelaajia riittää, vaikka eivät nämä enää kovin nuoria pelaajia ole, Tuovi sanoo ja vitsailee samalla entisen pelaajansa kanssa, joka on tullut pelailemaan kentälle.

Usein päävalmentajat koetaan auktoriteeteiksi, jotka ovat kerännet arvostuksensa vuosikymmenten aikana. Sivustaseuraajaa saattaa hämmästyttää, miten Lassi Tuovi on saanut todella nuorena valmentajana lajin eurooppalaiset supertähdet sitoutumaan yhteiseen tekemiseen ja menestymään.

– Väitän, että olen vain onnistunut myymään hyvin oman intoni ja silloisen ammattitaitoni. Ihan samat arvot valmentamisessani ovat olleet alusta alkaen, Tuovi aloittaa.

Tuovi kertoo uskovansa avoimuuden ja rohkeuden yhdistelmään. Hän katsoo pelaajaa silmiin ja myöntää, ettei ole vielä tehnyt kaikkia virheitä tai ymmärrä vielä jokaista asiaa, mutta pyrkii tekemään tämän puolesta parhaita mahdollisia ratkaisuja ja auttamaan kykynsä mukaan.

Virheetkin tehdään yhdessä ja rohkeutta on olla miettimättä asioita liikaa. Lassi Tuovi

– Yksi vahvuuteni on varmasti ollut sosiaaliset kykyni, joiden ansiosta olen onnistunut toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Olen pystynyt luomaan pelaajien kanssa henkilökohtaisen luottamussuhteen ennen kuin mietitään muuta ympärillä, Tuovi kuvailee.

Menestyksen, mitaleiden tai edes yksittäisten otteluiden voittamisen sijaan Tuovin puheissa toistuvat sanat oppiminen ja kokeminen.

– Haluaisin olla ennen kaikkea sellainen valmentaja, joka pystyy viemään pelaajia eteenpäin ja pelaajat saavat elämän polulle jotain mukaansa. Kun näin tapahtuu, niin yleensä se koripallokin menee siinä sivussa hyvin. Lopulta tässä hommassa on kyse siitä, miten toimii ihmisten kanssa, miten heitä arvostaa ja kohtelee.

Ja paljon on jo ehtinyt Tuovin käsistä pelaajia kulkea.

– Nyt kävi viime syksynä ensimmäistä kertaa sellainen dramaattinen tilanne, että kun joukkueeseen tuli uusi junioripelaaja, niin piti todeta että olen valmentanut hänen isäänsä. Että on tässä vuosia vierinyt, Tuovi nauraa.

Vain yksi osa jatkumoa

Mika Turunen näki Lassi Tuovissa tulevaisuuden ja ohjasi tämän koripallouralle. Kuva: Ville Ristolainen / Yle

Ennen haastattelun päättymistä Lassi Tuovi haluaa vielä käydä hautausmaalla tervehtimässä miestä, jota ilman tarina ei olisi tässä pisteessä.

Vuoden vaihteessa pitkän sairastamisen jälkeen menehtynyt Lappeenrannan Namikan pitkäaikainen päävalmentaja ja taustahahmo Mika Turunen oli se ensimmäinen rohkea, joka näki Tuovissa tulevaisuuden.

– Mikalla oli valtava merkitys koko Lappeenrannan koripallolle, mutta sain itse olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, Tuovi kiittää.

Turunen huomasi 17-vuotiaassa nuoressa pojassa potentiaalin, antoi nopeasti vastuuta ja kenties ehkä vähän kuormittikin tätä kaikella mahdollisella mitä koripalloseurassa voi tehdä.

– Ei sellaista mahdollisuutta moni saa, että pääsee huippu-urheiluun kiinni lukioikäisenä. Mika on se henkilö, joka tähän koripallotielle minut aika vahvasti tuuppasi, Tuovi sanoo asetellessaan kukkakimppua hautakiven juurelle.

Mika Turunen ja Lassi Tuovi Suomen Cupin voittotunnelmissa 15 vuotta sitten.

Turusen jälkeen Tuovi pääsi seuraamaan läheltä ensin Jarmo Laitisen tekemistä LrNMKY:ssä ja päävalmentajana Laitinen delegoi rohkeasti valmennusvastuuta nuorelle apuvalmentajalleen. Niiden valmennusvuosien aikana tapahtui myös se kohtalokas kohtaaminen Henrik Dettmannin kanssa puistonpenkillä.

Nuoren valmentajan itseluottamuksen kannalta iso hetki oli myös päästä maineikkaan ranskalaisvalmentajan Vincent Colletin apuvalmentajaksi Strasbourgiin ja lopulta ottaa tämän paikka päävalmentajana.

– Siinä oli ensin paljon epävarmuutta, että mitenhän ulkomailla pärjää. Sitä huomasi, että mehän keskustellaan tässä ja nähdään asioita paljon samalla tavalla. Tajusin paljon asioita, joita olen tiedostanut ja oivaltanut, mutta joita en ehkä ihan ollut vielä sisäistänyt kunnes kokenut valmentaja ne sanoi, Tuovi kertaa.

Nyt Tuovi seisoo Suomen Susijengin penkin takana ilman mentoreitaan ja kokee sen suureksi kunniatehtäväkseen.

– Toisaalta näen, että tämä on vain eräänlaista jatkumoa työlle, jota on jo pitkään tehty. Itse saan nyt olla yksi osa sitä ja seistä vähän enemmän esillä, mutta perustyö pysyy samanlaisena. On suuri kunnia, että saan tehdä tätä sellaisen tiimin, Mikon (Larkas) ja laji-ikonien Hannon (Möttölä) ja Teemun (Rannikko) rinnalla, Tuovi sanoo.