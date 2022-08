Asiantuntija hehkuttaa autojättien tuloa formuloihin: "Historiallisia askeleita" – sarja jatkuu Belgiassa, Verstappenin mestaruusjuna raiteillaan

– Nämä ovat todella suuria, historiallisia askeleita formula ykkösten historiassa.

Näin Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh kuvailee perjantaista uutista Audin liittymisestä formuloihin kaudelle 2026.

Audin päätöksen taustalla ovat kyseiselle kaudelle suunnitellut muutokset, kuten uudet hybridivoimanlähteet ja ympäristön kannalta kestävämmät polttoaineet.

Myös toisen Volkswagen-konserniin kuuluvan merkin, Porschen, odotetaan kertovan mukaantulostaan lähiaikoina. Audi tulee todennäköisesti tällä hetkellä Alfa Romeon kanssa toimivan Sauberin yhteistyökumppaniksi. Porsche on puolestaan yhdistetty Red Bulliin.

Mildhin mukaan juuri ympäristönäkökulmien huomioiminen on saanut autojätit liikkeelle.

– Hybridiominaisuudet ja voimanlähteen uusiutuminen oli ratkaisevaa. Polttoaineisiin ja sähköisen voiman hyödyntämiseen liittyvät kysymykset on saatu selville. Näille automerkeille on tärkeää, että mennään oikeaan suuntaan. Se on sama suunta, mihin autoteollisuus on menossa.

Tulevaisuudessa Formuloissa kaasutellaan ympäristön kannalta kestävimmillä välineillä. Kuva: Getty Images

Kansainvälinen autourheiluliitto FIA hyväksyi elokuun puolivälissä (siirryt toiseen palveluun) F1-sarjan uudistukset kaudelle 2026.

Mildhin mukaan on vielä aikaista sanoa, tuleeko uusista merkeistä heti kärkitalleja formuloissa. Tulevat uudistukset sekoittavat pakkaa.

– Puhutaan uudenlaisesta kilpa-autosarjasta, jollaista ei ole aikaisemmin ajettu.

Molemmilla merkeillä on vahvaa autourheilutaustaa ja moottoriteknologian osaamista.

– Uskon, että Audista ja Porchesta tulee erittäin voimakkaita. Esimerkiksi Audille kumppanivalinta on nyt tärkeä. Sauber ei ole huono lähtökohta, koska he pystyvät vaikuttamaan siihen, miten tallia lähdetään kehittämään.

Leclercille painetta edestä ja takaa

F1-sarjan kuukauden kesätauko on ohi, kun Belgian Spassa ajetaan viikonloppuna kauden 14:s osakilpailu.

Red Bullin Max Verstappen johtaa kuljettajien MM-sarjaa tuntuvalla 80 pisteen erolla ennen Ferrarin Charles Leclerciä. Toinen Red Bull -kuski Sergio Perez on vain viisi pistettä Leclercin takana. Span jälkeen ohjelmassa on vielä kahdeksan kilpailua.

Ferrari on kauden mittaan sortunut taktisiin kömmähdyksiin, eikä tallin ykköskuski Leclerckään ole aina suoriutunut kovassa kisatilanteessa mestarilta vaadittavalla tavalla.

Mildhin mukaan Verstappenin mestaruus näyttääkin hyvin todennäköiseltä.

– Kyllähän Verstappen on nyt vahvoilla. Edellinen kilpailu Unkarissa oli taktikoinnin, johdon ja päätöksenteon kannalta Ferrarille floppi.

Charles Leclerc on kovassa paikassa. Kuva: Jakub Porzycki / Getty Images

Mildh muistuttaa, ettei Leclercin, 24, MM-sarjan kakkostilakaan ole kirkossa kuulutettu. Esimerkiksi Sergio Perez väijyy vain viiden pisteen päässä.

– Sitten sielllä on Lando Norris, Lewis Hamilton ja George Russel, jotka ovat nousemassa takaa. Mercedeksen vauhti kasvaa koko ajan. Painetta tulee myös takaapäin aika lailla.

Hopeanuolet hämmentävät

Kauden 13 kisassa voittoa ovat juhlineet vain Red Bullin ja Ferrarin kuljettajat. Mercedes on kuitenkin esittänyt viimeisissä kisoissa pirteitä otteita. Molemmissa kesätaukoa edeltävissä Ranskan ja Unkarin kisoissa mersukaksikko miehitti sijat kaksi ja kolme.

Mildh uskoo, että hopeanuolet tulevat vielä hämmentämään loppukaudella kamppailua kuskien ja tallien MM-sarjassa.

– Molempien kuljettajien vauhti on kiihtynyt, mikä tarkoittaa, että auto on kehittynyt hyvin eteenpäin. Paljon kertoo myös se, että Hamiltonin myönteinen asenne tekemiseen on alkanut tulla esiin. Autossa on paljon potentiaalia, joka saadaan pikkuhiljaa kaivettua esiin.

George Russel on MM-tilanteessa neljäntenä 158 pisteellä, Lewis Hamilton puolestaan kuudentena 146 pisteellään. Tallien MM-sarjassa Mercedes on kolmantena, 30 pistettä Ferrarin takana.

Mercedeksen Lewis Hamilton ja George Russel ovat petranneet kauden edetessä. Kuva: Remko De Waal / ANP via Getty Images

Talli on kärsinyt alkukaudesta uusista aerodynamiikkasäännöistä johtuvasta, etenkin auton pohjan aiheuttamasta pomppimisesta.

– Se on ollut yllättävän iso ongelma. Nyt kun se alkaa ratkeamaan, uskon että heillä on mahdollisuudet ottaa vielä osakilpailuvoittoja. Se tulee sekoittamaan kärkitaistelua.

Mildh arvioi, että Mercedeksen voittomahdollisuus voi tulla jo muutaman seuraavan kisan aikana.

Bottas tiesi mihin ryhtyi

Alfra Romeon ja Valtteri Bottaksen tilanne loppukautta ajatellen näyttää hankalalta. Talli on viimeksi ollut pisteillä Kanadan GP:ssä 19. kesäkuuta. Tallin kisavauhti on ollut kateissa ja lähdöissä on ollut ongelmia.

– Näyttäisi siltä, että heillä on kaikki resurssit ja osaaminen saada ratkottua starttiin liittyviä vaikeuksia ja teknisiä epäluotettavuuksia. Mutta jostain syystä ei saada asioita tehtyä. Alfalla on ollut omanlainen lähestyminen tähän kauteen ja auton rakentamiseen. Heidän reaktiokykynsä ei ole yhtä hyvä kuin näillä huipputalleilla.

Mildh muistuttaa, että Bottas tiesi talliin liittyessään mihin ryhtyi.

– Tuo on kasvuprojekti. Pitää pistää aika paljon peliin, että pääsee eteenpäin. Se ei yhdessä kaudessa ratkea. Täytyy muistaa, että tässä on ajettu uusilla autosäännöillä vasta puoli vuotta. Suunta on hyvä, mutta se on hidastunut jostain syystä.

Alfa Romeo kertoi perjantaina Audin uutisen jälkeen, että se vetäytyy sarjasta kauden 2023 jälkeen. Sen taustayhtiön Sauberia on huhuiltu juuri Audin uudeksi yhteistyökumppaniksi.

Bottas arvioi Autosportin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Sauberista voi Audin resurssien avulla tulla yksi kärkitalleista. Samalla hän kertoi, että saattaa itse ajaa vielä kaudella 2026, jolloin Audi on mukana sarjassa.

– Pidän yhä kovaa ajamisesta. Mielestäni minulla on yhä paljon annettavaa lajille, Bottas, 32, sanoi.

Valtteri Bottaksen varikkotyyliä. Kuva: IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

"Formula ykkönen on herrasmieslaji"

Kesätauon aikana nähtiin useita kuljettajavaihdoksia tulevalle kaudelle. Sebastian Vettelin lopetusilmoituksen jälkeen Alpinen konkari Fernando Alonso ilmoitti liittyvänsä Aston Martinin ryhmään. Toinen Alpine-kuski Oscar Piastri puolestaan hyppää McLarenille ja tallin tämänhetkinen kuljettaja, alavireisesti viime aikoina esiintynyt Daniel Ricciardo joutuu väistymään.

Mildhin mukaan kuljettajavaihdokset eivät tule näkymään radalla esimerkiksi kahnauksina tai välinpitämättömyytenä. Tallipisteet ovat tärkeitä ja sopimukset velvoittavat kuljettajia.

– Ei kuulu lajin luonteeseen, että siirrot vaikuttaisivat asennoitumiseen radalla. Formula ykkönen on herrasmieslaji, vaikka kilpailu on kovaa. Se on myös vaarallinen laji. Olipa kuka tahansa vastassa tiukassa ohitustilanteessa, se pyritään voittamaan säännönmukaisin keinoin.