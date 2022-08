Petra Niemisen ulosajo käynnisti keskustelun taklauksista naiskiekossa – asiantuntija sallisi fyysisemmän pelin

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue avasi torstaina MM-kisat 1–4-tappiolla Kanadalle. Vastus oli pahin mahdollinen, sillä Kanada on hallitseva maailmanmestari ja olympiavoittaja. Joukkueiden edellinen kohtaaminen olympialaisissa päättyi Kanadan 11–1-voittoon.

Yksi ottelun puhuttavimmista tilanteista oli Suomen ykkösketjussa pelaavan hyökkääjä Petra Niemisen ulosajo avauserässä. Nieminen antoi ylivoimalla painetta kanadalaispuolustukselle, ja lanasi hyökkääjä Kristin O'Neillin päin päätylaitaa. Erotuomarikaksikko tarkasteli tilannetta videolta, minkä jälkeen he tuomitsivat Niemiselle selästä taklaamisesta 5+20 minuuttia.

– Olen monesti miettinyt, että tämä on hyvä tapa saada vastapuoli ongelmiin, kun on pikkasen irti laidasta ja kääntää vähän kylkeä ja sitten menee vähän nurin. Aina on mahdollisuus, että vastustajalle tulee pieni tai jopa iso rangaistus, Lehkonen kommentoi.