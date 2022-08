Aki Riihilahti paljasti Jose Mourinhon reaktion Eurooppa-liigan lohkosta – otteluiden viemisen Olympiastadionille HJK:n toimitusjohtaja tyrmäsi

Olympiastadionilla ei pelata Eurooppa-liigaa

– Totta kai se, että olemme taloudellisesti olleet hyvin kestävän kehityksen markkinaehtoinen yritys, jolloin täytyy katsoa jatkuvasti, että meillä on järkevä riskitaso. Totta kai tässä on valtavan isot kulut ja me olemme budjetoineet tietyn määrän euromenestystä joka vuosi.

Kuva: Sebastian Frej / All Over Press

"HJK lähtee kilpailemaan ja haastamaan täysillä"

Vuodesta 2017 Riihilahti on ollut Euroopan seurajoukkueiden järjestön ECA:n varapuheenjohtaja, jonka hallituksessa on myös AS Roman omistaja Dan Friedkin. Jo aamulla Riihilahti ja Friedkin olivat ennakoineet mahdollista yhteistä lohkotaivalta. AS Roman organisaatio on Riihilahdelle hyvin tuttu. Päävalmentaja Jose Mourinho ei Riihilahden mukaan kiljunut riemusta, kun HJK arvottiin joukkueen lohkoon.