HJK:n lohkoon arvotulla AS Romalla menee nyt lujaa – Jose Mourinho liekitti hurjan buumin, turkulainen veitsi pelasti tähtipelaajan

Kuva: Giuseppe Maffia/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

AS Roman tähtipelaaja Leonardo Spinazzola on pelikykyinen Turussa tehdyn akillesjänneleikkauksen jäljiltä.

Helsingin Jalkapalloklubi mittelee Eurooppa-liigan lohkovaiheessa AS Romaa, Real Betisiä ja Ludogoretsia vastaan. Lohkoarvonta suoritettiin perjantaina Istanbulissa ja lohkovaihe alkaa 8. syyskuuta.

Klubia luotsaava Toni Koskela kertoi arvonnan alla fanittavansa isosti Manchester Unitedia. Toive ManU:n kohtaamisesta ei toteutunut, mutta AS Roma ja Betis tarjoaa valmentajalle mahdollisuuden testata taitonsa kahta legendaa vastaan.

Roman peliä johtaa Jose Mourinho, joka on voittanut kolme Valioliigan, kaksi Serie A:n ja yhden La Ligan mestaruuden. Lisäksi portugalilainen on ainoa valmentaja, jolta löytyy Mestarien liigan, Uefa-cupin, Eurooppa-liigan ja Konferenssiliigan voitot.

Betisin puikoissa on chileläinen Manuel Pellegrini, joka on johdattanut Manchester Cityn Valioliigan ykköseksi ja voittanut eurokilpailuista Intertoto-cupin Villarrealissa.

Seuraavassa on käyty läpi HJK:n vastustajia ja mukana ovat myös Klubi-käskijä Koskelan ensikommentit.

Päävalmentajalegenda Jose Mourinhon AS Roma kohtaa HJK:n Eurooppa-liigan lohkovaiheessa. Kuva: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto/ All Over Press

AS Roma kerää yleisöä

Roomalaisseuran edellisestä Scudettosta eli Italian mestaruudesta on vierähtänyt jo 21 vuotta. Viime vuodet seura on keikkunut sijoilla 5–7. Edelliskaudella Roma oli kuudes, mutta vain parin pisteen päässä Mestarien liiga -paikasta.

Keväällä hyppysiin tarttui kuitenkin Konferenssiliigan voitto, kun Roma kukisti finaalissa Feyenoordin 1–0. Ratkaisun niittasi Nicolo Zaniolo, josta on jo vuosia povattu Italian jalkapallon uutta talismaania. Vakavat loukkaantumiset ovat kuitenkin hidastaneet tahtia.

Roman pelaajistossa riittää tähtiloistoa. Hyökkääjä Tammy Abraham paukutti viime kaudella 17 osumaa Serie A:ssa ja 9 Konferenssiliigassa. Englantilainen oli joukkueensa paras maalintekijä molemmissa kilpailuissa ja jatkaa ryhmässä.

Seuran faneja kiihottaa Paulo Dybalan kiinnitys. Argentiinalaistaituri tuo lisää oveluutta Roman hyökkäykseen.

Roman ympärillä on orastavaa buumia. Espanjalaislehti Marca uutisoi, että seura on myynyt eniten kausikortteja sitten kauden 2004–05 ja mittari näyttää jo yli 36 000:ta.

Yksi pelaajiston timantti on viime vuoden EM-kisoissa hurmannut Leonardo Spinazzola. Laitapelaajan akillesjänne petti kesken turnauksen Belgiaa vastaan, mutta Lasse Lempainen leikkasi Spinazzolan Turussa, ja nyt tähti on jälleen pelikykyinen. Mies on pelannut kauden kahdessa Serie A -ottelussa yhteensä 163 minuuttia. Molemmista irtosi mourinhomainen 1–0-voitto.

Koskelan kommentti: "Mourinholla on palkintokaappi täynnä erilaisia pystejä useasta eri maasta. Ei ole arkipäivää kohdata häntä ja tuollaista joukkuetta."

Betisin suunta ylöspäin

Sevillasta ponnistava Real Betis kiilasi viime kaudella Espanjan pääsarjassa komeasti viidenneksi. Kausi oli seuran paras vuosikausiin, kun ryhmä nappasi vielä Espanjan cupin voiton. Pokaali oli Betisin ensimmäisen 17 vuoteen.

Valmentajakonkari Manuel Pellegrini, 68, on saanut joukkueen hyvään lentoon. Mies sai potkut West Hamista loppuvuodesta 2019 ja otti kesällä 2020 Betisin komentoonsa. Avauskausi päättyi kuudenteen sijaan ja viime kaudella Betis pani vielä pykälän paremmaksi. Pellegrini on sanonut, että West Hamissa ja Betisissä on paljon samaa. Kumpikaan ei kykene taloudellisesti horjuttamaan sarjojen suurimpia seuroja, mutta faneja riittää ja he ovat äärimmäisen sitoutuneita.

Markkina-arvolla mitaten Betisin kultakimpale on ranskalainen Nabil Fekir. Transfermarktin mukaan Fekir on 40 miljoonan euron mies. Hyökkäävä keskikenttä ei ole lyönyt läpi maajoukkueessa, mutta sitä selittää enemmän maajoukkueen kuin hänen tasonsa.

Ryhmän tunnetuimpiin nimiin lukeutuu myös William Carvalho, joka on pitänyt vuosia Portugalin maajoukkueen keskikenttää tasapainossa.

Nabil Fekir on markkina-arvoltaan Real Betisin ehdoton kultakimpale. Kuva: Getty Images

Laituri Juanmi kokosi viime kaudella uransa parhaan maalipotin eli 20 osumaa, joista 16 syntyi pääsarjassa. Hän oli pääsarjan viidenneksi paras maalintekijä ja on tehnyt tämän kauden alkajaisiksi kaksi liigamaalia kahdessa pelissä.

41-vuotias seuraikoni Joaquin muistetaan myös Espanjan maajoukkueesta. Hän teki kesällä uuden yksivuotisen sopimuksen ja jatkaa ainakin tämän kauden.

Todellinen jokerikortti on keskikentän Paul Akouokou. Norsunluurannikkolainen edusti muutama vuosi sitten pariinkin otteeseen tammisaarelaista EIF:ää, kunnes tie vei Betisin reservijoukkueeseen ja lopulta ykkösnippuun. Akouokou on ollut lähinnä vaihtopelaajan roolissa, mutta ansioluettelosta löytyy myös 90-minuuttisia La Ligassa.

Koskelan kommentti: "Yksityiskohtaista tietoa ei vielä ole, mutta meillä kaikilla on varmasti hyvä käsitys espanjalaisesta futiksesta. Äärimmäisen laadukas pallollinen joukkue."

Eurooppa-liigan vakiokalustoa

Ludogorets on voittanut Bulgarian mestaruuden 11 kertaa putkeen kaudesta 2011–12 alkaen. Eurooppalaisissa laatusarjoissa parempaan on pystynyt vain Rosenborg, joka voitti aikoinaan 13 Norjan mestaruutta peräkkäin.

Tämän sarjakauden ryhmä on aloittanut neljällä voitolla ja yhdellä tasapelillä.

Mestaruusputki heijastuu suoraan myös Ludogoretsin tilastoihin europeleissä. Seura on pelannut 121 europeliä Mestarien liigassa ja Eurooppa-liigassa. Eikä Ludogorets ole eurokentillä vain osallistumassa, sillä voittoja on lähes yhtä monta kuin tappioita ja seuran maaliero on molemmissa kilpailuissa plussalla.

Alkaneella eurotaipaleella Ludogorets löi Sutjeskan (Montenegro) ja Shamrock Roversin, mutta taipui Dinamo Zagrebille (Kroatia) ja putosi Eurooppa-liigan puolelle, jossa Zalgiris (Liettua) kaatui viimeisellä karsintakierroksella.

Ludogorets ei tietenkään ole Roman ja Betisin kaltainen tähtisikermä, mutta tarjoaa sekin varmasti tarpeeksi kovan haasteen HJK:lle.

Koskelan kommentti: "Kokenut ja kova eurojoukkue, mutta ei herätä meissä suomalaisissa sen suurempia tunteita."'

Eurooppa-liigan lohkovaihe alkaa 8. syyskuuta.