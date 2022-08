Näin Petra Nieminen kommentoi mielipiteitä jakanutta suihkukomennustaan – "Siinä tulivat fysiikan lait vastaan"

– Semmoinen kiekontavoittelutilanne, jossa katsoin, että vastustaja näkee minut ja oletin, että hän on valmis kamppailemaan laidan vieressä. Toisin kuitenkin kävi, ja sitten siinä tulivat fysiikan lait vastaan. Minua vähän pienempikokoinen pelaaja oli vastassa ja kaatui. Onneksi hän pystyi jatkamaan, eikä käynyt pahempaa, Nieminen selvitti.

– Ihan jokaiselle - myös suomalaiselle, pienikokoiselle pelaajalle annan neuvon, että kiekollisella on yhtä lailla vastuu. Totta kai yritin jarruttaa tilanteessa vauhtia. Jokaisella on vastuu, jotta voidaan pelata kaikki terveenä, Nieminen opasti.

"Tämä on jääkiekkoa, välillä käy tällä tavalla"

– Tämä on jääkiekkoa, välillä käy tällä tavalla ja välillä toisin. Ihan sama mikä tilanne on, me keräämme energiaa, ja tärkeimmät pelit ovat vasta tulossa, tuumi Nieminen.