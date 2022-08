Helmaridebytantit kohtaavat Kansallisen liigan kärkikamppailussa – Emma Peuhkurinen kertaa hurjaa viikkoaan, joka alkoi Mestarien liigan karsinnoista

KuPS:n keskikenttäpelaaja Emma Peuhkurisella on ollut hurja viikko: sunnuntaina kuopiolaiset kukistivat Puolassa Mestarien liigan karsintojen miniturnauksen finaalissa ennakkosuosikki Anderlechtin dramaattisesti rangaistuspotkukilpailun päätteeksi ja pari päivää myöhemmin Peuhkurisen nimi löytyi Helmareiden MM-karsintajoukkueen listalta – ensimmäistä kertaa ikinä.

– Ensinnäkin peli Puolassa Anderlechtiä vastaan oli ihan ikimuistoinen, sitä ei varmaan tule ikinä unohtumaan. Maajoukkuekutsu on ollut pitkään unelmani, olen todella onnellinen kutsusta.

Lavdije Begolli on ollut KuPS:n paras maalintekijä 23 osumalla.

– Uskoin, että siihen on mahdollisuudet. Kausi on mennyt itseltä hyvin ja varsinkin joukkueelta. Se oli iloinen, positiivinen yllätys, kun "Make" (Saloranta) otti yhteyttä, mutta osasin odottaa, että tälläinen voisi tulla, Peuhkurinen kertaa.

Kausi 2020 jäi loukkaantumisen vuoksi

– Aina minulla on ollut usko omaan tekemiseen, että täältä tullaan takaisin. Olihan ne vaikeita aikoja kolmannen polvileikkauksen jälkeen, en ole helpolla päässyt, mutta minulla on hyvä tuki ympärillä. Täältä on noustu. Olen kiitollinen lähipiirille, että hekin ovat aina uskoneet minuun.