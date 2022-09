– Taloudellisesti on tietysti mennyt rahaa bensaan, harjoitusmaksuihin ja niin edelleen. Mutta en koe jääneeni itse mitään vaille. Tämä on ollut meidän perheen systeemi ja on ollut hieno seurata Eliaksen matkaa. Olemme viihtyneet kentän laidalla, se on ollut osa meidän elämää, Tarja toteaa.