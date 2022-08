Ismo Lehkonen kehui Naisleijonien ykkösvahtia maailman parhaaksi, mutta Suomen ja USA:n taitoero tuli raa'asti esiin: "He olivat valovuoden edellä"

Taitoero paistoi kauas

– Kun tulee tuollainen paine, mistä Suomen valmennusjohto oli varmasti tietoinen, niin ei siellä ole tilaa eikä aikaa. Jos kaikki kiekonkäsittely on siten epävarmaa tai arkaa, minkä vuoksi hukkaat pelivälineen tai siirrät sen jatkuvasti paineen suuntaan, niin se mankeli on vain jatkuvaa, Lehkonen toteaa.

Vastavaihtoehtoja löydyttävä

– Kun kiekollisena kohdataan painetta, on uskallettava suojata ja päästä siten kiekollisena sieltä alta pois. Siinä tilanteessa on tunnistettava, että missä päin on tilaa. Lisäksi pohjoisamerikkalaisilla on pelaajia, jotka pystyvät itse luistelemaan karvaajan alta kiekon itse hyökkäysaluetta kohden. Suomella tällä hetkellä ei oikeastaan puolustuksessa ole sellaista pelaajaa.