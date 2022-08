Mehmet Hetemaj muisteli veljensä kanssa Kreikassa nähtyä yhteenottoa – voiko valmentajakarusellistaan parjattu SJK kiriä HJK:ta enää millään?

Sekä Perparim että Mehmet Hetemaj'lla on jo takanaan kunnioitettava jalkapalloura, mutta sunnuntaista HJK–SJK-ottelua he olivat hehkutelleet etukäteen tavallista enemmän. Veljekset kohtasivat ensi kertaa Suomen kentillä.

Molemmat otettiin vaihtoon ottelun loppupuolella, jolloin HJK:ta edustavan Perparimin tilastoista löytyi keltainen kortti, mutta SJK:n topparina luutinut Mehmet oli säästynyt varoitukselta.

Toisin kävi 2009 Kreikassa, kun veljekset kohtasivat edellisen ja ensimmäisen kerran ammattilaisina. Perparim pelasi uransa ensimmäisessä ulkomaiden ammattilaisjengissään AEK Ateenassa, Mehmet edusti Thrasyvoulosia lainasopimuksella Panioniosista.

Puolen tunnin kohdilla molemmat olivat jo saaneet varoituksen. Mehmet laittoi länget veljeltään. Mutta "silloin Perpa oli nopea pelaaja". Perparim ehti ensin palloon, Mehmet rappasi, ja näki keltaista.

Jutun pääkuvana olevalta videolta voit katsoa, kuinka Mehmet muisteli tilannetta.

Antoikohan Mehmet Hetemaj (vas.) sunnuntain pelin tiimellyksessä palautetta isoveljelleen Perparimille (oik.)? Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

SJK-kapteeni Mehmet Hetemaj ja HJK:n Perparim Hetemaj väänsivät kulmatilanteessa. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Mehmet kertoi ennen HJK-kohtaamista, että olisi hänen vuoronsa voittaa. Se ei toteutunut. HJK palasi 1–0-voitolla sarjakärkeen tasapistein KuPSin kanssa. Komeasta voittomaalista vastasi Anthony Olusanya.

Vuoden 2009 kohtaamisessa AEK voitti 1–0.

Mehmet, 34, pelasi Kreikan jälkeen useita kausia Italiassa ennen paluuta Veikkausliigaan. Hän on edustanut SJK:ta mestaruusvuodesta 2015 lähtien. Perparim, 35, palasi täksi kaudeksi Veikkausliigaan tehtyään sitä ennen mittavan uran etenkin Italian Serie A:ssa.

Mehmet Hetemaj'n kertoma tarina on hauska, mutta ei yllättävä. Kumpikaan veljeksistä ei ole ikinä kaihtanut kovia otteita tai harmaalla alueella pelaamista. Perparim keikkui aikoinaan Euroopan suurten sarjojen kärkipaikalla niin eniten rikkeitä tehneiden kuin eniten rikottujen pelaajien tilastoissa.

SJK:lla oli tähän kauteen kaksi tavoitetta

SJK:n puheenjohtaja ja pääomistaja Raimo Sarajärvi muistuttaa, että seura on pelannut Veikkausliigassa kahdeksan täyttä kautta ja voittanut niiden aikana neljästi mitalin sekä kerran Suomen cupin.

Mehmet Hetemaj (oik.) ja nykyisin KuPSia luotsaava Simo Valakari mestaruussuihkussa, kun SJK voitti Veikkausliigan 2015. Kuva: Marko Tuominiemi / All Over Press

Mestaruuden jälkeen SJK:ta on kuitenkin jo vuosia parjattu tempoilusta valmentajavalinnoissaan. Seuralla on ollut yhdeksän päävalmentajaa sen jälkeen, kun Simo Valakarin pitkä pesti alkuvuodesta 2017 päätettiin.

Viime kaudella SJK:n fanit kimmastuivat, kun Jani Honkavaaran sopimusta ei jatkettu, vaikka tämä palautti SJK:n mitalikantaan. Nyt SJK:ta luotsaa HIFK:sta tullut Joaquin Gomez 2+1-vuotisella sopimuksella.

Surkean alkukauden jälkeen SJK:n kurssi on kääntynyt. SJK on hämmentänyt mestaruustaistoakin voittamalla KuPSin ja Hongan. Ylemmän loppusarjan paikka ei kuitenkaan ole vielä varma, kun runkosarjaa on jäljellä kaksi ottelua.

Juttua jatkuu videon jälkeen. Videolta voit katsoa, miten SJK-omistaja ja puheenjohtaja Raimo Sarajärvi kommentoi joukkueen vaikeaa kauden alkua sekä tavoitteita.

Sarajärven mukaan SJK:lla oli kauteen kaksi päätavoitetta: europeleihin pääsy ja SJK Akatemian säilyminen Ykkösessä.

Pelaajabudjetin nosto ei ole SJK:lle ykkösstrategia

Europelit ovat puhuttaneet Suomessa etenkin siksi, että HJK selvisi upeasti Eurooppa-liigaan, toista kertaa historiassaan. Kukaan muu suomalaisjoukkue ei ole europelien lohkovaiheeseen selvinnyt, HJK:lle saavutus on historiassa neljäs (1998 Mestarien liiga, 2014 ja 2022 Eurooppa-liiga, 2021 Konferenssiliiga).

– Se on todella merkittävää. Se antaa uskoa meille kaikille, että euromenestys on mahdollista. Aina tarvitaan esimerkin näyttäjiä ja tienraivaajia, sanoo Sarajärvi.

Viime vuoden pronssin ansiosta SJK palasi tänä kesänä europeleihin ja otti historiansa ensimmäisen voiton niissä, kun virolainen FC Flora kaatui jatkoajalla. Seuraavalla Konferenssiliigan karsintakierroksella norjalainen Lilleström oli kovempi. Europelivoitolla oli iso merkitys niin pelaajistolle kuin seurajohdolle.

– On aina hienoa menestyä europeleissä. Niistä saa ehdottomasti virtaa myös kotimaan liigaan, ja tietää, ettei niitä ehkä tule ihan joka vuosi, pohtii SJK:n historian kaikissa europeleissä mukana ollut Matej Hradecky.

– Niiden varaan ei budjetoida mitään, mutta on sillä merkitystä. Tänä vuonna sieltä tuli yli puoli miljoonaa euroa. Meillä on mahdollisuus tehdä plusmerkkinen tulos ja se on tietysti iso juttu koronavuosien jälkeen, tuumaa Sarajärvi.

Brittihyökkääjä Jake Jervis on onnistunut Veikkausliigassa vain kolmesti, mutta FC Floraa vastaan Konferenssiliigan karsinnassa hän iski hattutempun. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Kun suomalaisjoukkueet pelaavat europelejä, puhutaan euroista. HJK sai Eurooppa-liigaan pääsystä yli 3,6 miljoonaa euroa. Palkkiot ovat suomalaisseuroille sikäli merkittäviä, että 3,6 miljoonaa on yli HJK:n koko kauden pelaajabudjetin. AS Roman budjetissa se on murusia.

Sarajärvi muistuttaa, että europeleissä pelaaminen vaatii myös satsauksia joukkueeseen.

HJK:n pelaajabudjetti tähän kauteen lähdettäessä oli noussut kahteen miljoonaan. Kesän aikana se on noussut rutkasti lisää, kun seura on hankkinut muun muassa topparit Paulus Arajuuren ja Aapo Halmeen.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen. Luvut ovat vain suuntaa antavia, koska ne on ilmoitettu ennen kauden aikana joukkueisiin tehtyjä muutoksia.

Huolettaako Sarajärveä, että erot pelaajabudjeteissa venyvät entisestään etenkin HJK:n europelimenestyksen myötä?

– Totta kai, jos joku seura on muita taloudellisesti selvästi vahvempi, se tuo eriarvoisuutta pelaajista kilpailtaessa. Sitä varten pitää luoda omia strategioita. Me ollaan luotu akatemiapolku juuri sitä varten, että kilpailtaisiin eri pelaajista kuin HJK.

Syksyllä 2018 starttasi Suomen ensimmäinen seuravetoinen jalkapallolukio SJK:n ja Kuortaneen urheilulukion yhteishankkeena.

Tällä kaudella SJK:ssa nuoret pelaajat, kuten Ville Tikkanen, Pyry Hannola ja Nooa Laine ovat saaneet ison roolin.

RoPSista saapunut Tuomas Kaukua, 21, on ollut SJK:n kauden tehokkain viidellä osumallaan, vaikka on lähtökohtaisesti keskikenttäpelaaja. Kuva: Marko Tuominiemi / All Over Press

SJK:n isona tavoitteena on paluu säännöllisesti neljän parhaan joukkoon ja europeleihin. Sarajärvi näkee, ettei budjetin kasvattaminen ole ainoa tapa taistella HJK:ta vastaan.

– Akatemia on ensimmäistä kertaa sillä tasolla, että sieltä nousee pelaajia edustusjoukkueeseen. Olemme tulevaisuudessa valmiita myös pelaajabudjettia nostamaan riippuen, miten taloudellinen menestys sen sallii.

– Kaikkea ei voida tehdä. Kotimaisia pelaajia on niukka määrä, niitä on pakko kasvattaa itse, tai niitä ei vain löydy.

Matej Hradecky uurastaa rankkojen vuosien jälkeen

Vaikka SJK:ssa nuoret pelaajat ovat olleet isoissa rooleissa, eniten peliminuutteja on kerännyt Matej Hradecky, 27, jonka pelipaikka on vaihtunut keskikentältä toppariksi.

Hradeckylta jäi kaksi kautta kokonaan väliin kahden vakavan polvivamman takia ennen kuin hän palasi kentille Ykkösessä TPS:n paidassa 2019. Hradecky on kertonut olleensa henkisesti kovilla ja lopettaminenkin pyöri mielessä.

– Olen sanonut, että yrittää vain nauttia hetkestä. On aina plussaa, että pysyy ehjänä, nyt on onneksi ollut niin. Nautin joka hetkestä, Hradecky iloitsi ennen HJK-kohtaamista. Kuva: Matti Raivio / All Over Press

Veikkausliigan runkosarjaa on jäljellä kaksi ottelukierrosta. Sitten sarja jakaantuu kuuden parhaan ylempään ja kuuden heikomman alempaan loppusarjaan.