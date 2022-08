Superpesiksen välierät alkoivat pelottavalla voltilla – pelinjohtaja nosti esiin halvaantumisriskin, kunta reagoi

Seurasta kerrotaan Yle Urheilulle, että Niemeläinen on kunnossa ja pystyy pelaamaan myös jatkossa.

Kyseessä on jo toinen kerta tällä kaudella, kun pelaaja lennähtää vauhdilla Savonjokeen. Aiemmin kesällä Hyvinkään Tahkon Teemu Nurmio syöksyi jokeen pää edellä tavoitellessaan palloa.

– Kyllä oli jälleen kerran hurjannäköinen tilanne. Luojan kiitos, että mies on ilmeisesti kunnossa. Jotakin pientä tärskyä sai. Ne on kyllä hurjia tilanteita, Vimpelin Vedon lyöjäjokeri Jukka-Pekka Vainionpää kommentoi Yle Urheilulle.

Kunnarin ottelussa lyönyt Vainionpää on hieman vaitonaisempi, pitäisikö kentälle tehdä muutoksia.

– Kyllähän siihen on tehtykin ja sieltä on otettu kiviä pois. Olen ensimmäistä kautta (Vimpelissä), niin en nyt hirveästi lähde kommentoimaan. Mielestäni se on hieno piirre tätä kenttää ja ei siitä sen enempää, Vainionpää sanoo.