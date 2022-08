Vimpelin Saarikentän turvallisuus paranee jo seuraavaan peliin mennessä – kenttää ympäröivän Savonjoen kunnostus alkoi tänä aamuna

Vimpelin kunta on jo tänään tiistaina aloittanut Saarikentän viereisen Savonjoen haaran kunnostamisen turvallisemmaksi.

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli kertoo, että kaivinkone on aamusta lähtien hakannut kiviä penkereen sisään ja tasoittanut rantaa. Joitain kiviä on myös poistettu.

– Kaksi läheltä piti -tilannetta on ollut nyt lyhyen ajan sisällä, ja niistä olisi voinut olla hauskuus kaukana. Päätimme, että jotain on pakko tehdä. Tänään jo saadaan paljon valmiiksi, sanoo Leijonanmieli.

Paikalla on lyhyessä ajassa sattunut kaksi hurjannäköistä tilannetta, joissa pelaaja on juossut läpilyöntitilanteessa pallon perässä ja lentänyt pää edellä jokeen.

Riskit tietoon myös pelaajille

Vimpelin Saarikenttä on tunnettu siitä, että etenkin kakkospuolelta läpilyötyä palloa haetaan usein joesta. Se on tuonut peleihin myös oman mausteensa.

– Kyllähän se on ymmärrettävää, että kilpaurheilussa mennään täysillä, tietää Leijonanmieli.

Leijonanmieli kertoo myös jutelleensa vanhojen vimpeliläisten pelaajien kanssa. Saarikentällä on pelattu 1930-luvulta lähtien, mutta vakavammilta onnettomuuksilta on silti vältytty.

– Kuulemma kerran on ambulanssilla lähdetty, mutta se johtui törmäyksestä puuhun.

Joka vuosi rantaa on myös jonkin verran ruopattu, mutta joki on matala ja kapea, joten kiviä on joka tapauksessa ja veden määrästä riippuen myös pudotusta jokeen.