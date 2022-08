Jukka Jalonen teki jatkosopimuksen – porkkanana ainoa turnaus, jota Leijonat ei ole vielä voittanut: "Luonnollisesti kiinnostaa"

Päävalmentaja Jukka Jalonen on solminut kevääseen 2024 asti ulottuvan jatkosopimuksen Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kanssa. Jääkiekkoliitto kertoi asiasta tiedotteessaan.

– Tämä on hyvä paikka työskennellä ja maajoukkueessa on oikeanlainen pöhinä päällä. Meillä on arvoturnauksiin lähdettäessä aina mahdollisuus menestyä, mistä kuuluu kiitos taitaville pelaajille ja sitoutuneelle, äärimmäisen ammattitaitoiselle johtoryhmälle, Jalonen sanoo tiedotteessa.