Tällainen on upeasta MM-urastaan palkittu suomalaislegenda Jenni Hiirikoski – joukkuekaverilta yllättävä paljastus: "Hän on tehnyt kotini remontin"

Jenni Hiirikoski palkittiin tiistaina ennen Sveitsi-ottelua huimasta ennätyksestä. MM-turnaus on hänelle aikuisten tasolla jo 14:s, millä hän on kaikkien aikojen tilastossa ykköspaikalla.

Kuten moni muu suomalainen, Hiirikoski ei halua nostaa itseään suuremmin valokeilaan. Joukkuekavereiden keskuudessa legenda on kuitenkin suuresti arvostettu.

– Hän on maailman paras. On iso kunnia saada pelata hänen kanssaan ja varsinkin joka päivä Luulajassa saada harjoitella hänen kanssaan. Hän antaa hyviä vinkkejä. En olisi tässä ilman häntä. Iso kiitos hänelle, Savolainen sanoo.

Savolainen ja Hiirikoski ovat pelanneet ruotsalaisseurassa yhdessä syksystä 2016 lähtien. He ovat juhlineet neljästi Ruotsin mestaruutta. Siksi hienoja hetkiä on paljon.

– Jenni on aina auttamassa. Jos voin huonosti, voin aina avautua. Se on mielestäni hienointa, että hän on aina siinä ja osaa lukea minua.