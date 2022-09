Päävalmentaja Marko Saloranta kaatoi Minihelmareiden kanssa Irlannin samaisella stadionilla maaliskuussa – väläyttää debytanteille vastuuta jo tänään

Kuva: imago images/Inpho Photography/ All Over Press

Suomi kohtaa Irlannin MM-karsinnan vierasottelussa Dublinissa torstaina kello 21. Suora lähetys ottelusta TV2:ssa ja Areenassa kello 20.45 alkaen.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue lähtee MM-karsintojen toistaiseksi tärkeimpään otteluunsa muutosten tuulten saattelemana. Päävalmentaja Marko Saloranta korvasi EM-kisojen jälkeen lähteneen Anna Signeulin, ja uusi päävalmentaja aloitti heti joukkueen uudistamisen. Essi Sainio ja Anna Auvinen kiittivät maajoukkuepeleistä ja jättäytyivät sivuun, ja ilman seurajoukkuetta oleva Tuija Hyyrynen pohtii vielä uransa jatkoa.

Viimeisissä MM-karsintaotteluissa on mukana jopa viisi debytanttia: Emmi ja Oona Sirenin, Joanna Tynnilän ja Emma Peuhkurisen lisäksi vielä Emmi Alasen ja Adelina Engmanin poisjääntien jälkeen mukaan kutsuttu Anni Miettunen.

Valmistautumisaika on kuitenkin kovin lyhyt, sillä joukkue kokoontui Dubliniin maanantaina.

– Muistaakseni 15 pelaajaa pelasi omassa seurassaan vielä sunnuntaina, eli maanantaina 10 kenttäpelaajaa harjoitteli ja muut palauttelivat. Tiistaina kaikki harjoittelivat ja keskiviikkona oli lyhyt harjoitus. Sitten meidän pitäisi olla torstaina valmiita, Saloranta valotti tiukkaa aikataulua.

Päävalmentajan mukaan mitään jättimäisiä muutoksia ei torstaina ole luvassa.

– Puolustuspelissä haluamme olla aggressiivisia ja aktiivisia ja riistää pallon ylempää. Iso pääsyy, miksi joukkue pääsi EM-kisoihin, liittyi hyvään puolustuspeliin. Sitä yritetään palauttaa ja vähän viilata. Yritämme hyökätä paremmilla etäisyyksillä ja monipuolisemmin.

Päävalmentaja Marko Saloranta ja Helmareiden debytantteihin lukeutuva Joanna Tynnilä MM-karsintajoukkueen julkaisutilaisuudessa Helsingissä. Kuva: Lehtikuva

Emmi Alanen, Adelina Engman ja Tuija Hyyrynen ovat kaikki kuuluneet Anna Signeulin suosimaan avauskokoonpanoon, joten kokoonpanomuutoksia nähdään varmuudella jo torstaina. Salorannan mukaan on mahdollista, että joku viidestä ensikertalaisesta debytoi jo torstaina.

– Ensikertalaiset eivät ole täällä pelkästään opintomatkalla. Nyt on MM-karsintapelit ja tarkoituksena on tehdä tulosta. Ei pätkääkään kylmää laittaa ketään kentälle. On täysin mahdollista, että nämä pelaajat voivat tehdä debyytin torstaina tai Ruotsi-ottelussa.

KuPS:n Emmi ja Oona Siren lukeutuvat Helmareiden debytantteihin. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Irlanti hirmuliidossa

Irlanti on toistaiseksi hävinnyt MM-karsinnoissa vain lohkovoittonsa ja kisapaikkansa varmistaneelle Ruotsille kertaalleen –vieraskentällä Ruotsissa Irlanti venyi huhtikuussa jopa tasapeliin.

Lokakuussa joukkue haki 2–1-voiton Helsingistä ja maassa eletäänkin todellista jalkapallohuumaa: liput 8 000 katsojaa vetävälle Tallaght Stadiumille myytiin loppuun puolessa tunnissa. Fifan maailmanlistalla joukkue on tällä hetkellä sijalla 26, mikä on joukkueen paras sijoitus koskaan.

Vielä 2017 Irlannin naisten jalkapallomaajoukkue boikotoi huonojen olosuhteiden vuoksi, (siirryt toiseen palveluun)mutta nyt se taistelee historiansa ensimmäisestä arvoturnauspaikasta. Neljästi EM-viheriöllä esiintynyt Suomi ei ole koskaan pelannut MM-kisoissa, mutta selvisi vuoden 1999 MM-kisojen jatkokarsintoihin.

Irlanti haki Olympiastadionilta tärkeät kolme pistettä. Kuva: /All Over Press

Joukkueiden edellinen kohtaaminen päättyi Olympiastadionilla Irlannin 2–1-voittoon, mutta torstaina Saloranta uskoo, että kentällä nähdään hieman erilainen Irlanti.

– Oletus on, että Irlanti muuttaa vähän muotoaan ja pudottaa toisen hyökkääjän alemmas, koska heille tasapeli ei ole välttämättä huono tulos. He ovat silloin edelleen meitä pisteen edellä, ja viimeisessä ottelusa kohtaavat Slovakian, kun me kohtaamme Ruotsin. Heillä on äärettömän hyviä kamppailupelaajia, jotka puolustavat hyvin boksissa. Jos lyömme liian kaukaa palloja sinne, on hyvin pieni todennäköisyys, että saamme mitään aikaiseksi.

Katseet tulevaisuudessa

Helmarit on hävinnyt viisi edellistä otteluaan ja vuoden ainoa voitto on tullut lohkon heittopussi Georgiaa vastaan. Päävalmentaja Salorannan mukaan joukkueen katse on kuitenkin tiukasti tulevassa.

– Kun aloitin tehtävässä, soittelin pelaajia läpi. Olemme lähteneet puhtaalta pöydältä, vanhoja ei ole muisteltu, koska ei ole ollut edes hirveästi siihen aikaa. Pelaajilla ei ole ollut alakuloa, vaan odottavaiset fiilikset.

Arsenalin Katie Mccabe on joukkueen suurin tähti. Hän on myös joukkueen paras maalintekijä MM-karsinnoissa seitsemällä osumalla. Kuva: All Over Press

Saloranta on onnistunut Irlannin kaatamisessa Tallaght Stadiumilla jo kertaalleen tänä vuonna. Alle 17-vuotiaat tytöt pelasivat EM-karsintaturnauksen samaisella stadionilla, ja tällöin Suomi venyi trillerimäisessä ottelussa 2–1-voittoon. Suomen molemmat osumat syntyivät vasta lisäajalla.

– Silloin oli vain tuhat katsojaa ja hirveä meteli! Nyt kun se on täynnä, 8000 katsojaa.. Päivästä tulee todella hieno, tämä on paikallisellikin todella iso juttu.

Adelina Engman teki Suomen ainoan osuman lokakuussa Irlantia vastaan. Hän on Helmareiden MM-karsintojen tehokkain maalintekijä kolmella osumalla. Kuva: All Over Press

Vaisusta EM-kisamenestyksestä huolimatta Helmaritkin on onnistunut houkuttelemaan ennätysyleisön, sillä jo nyt lippuja MM-karsinnat päättävään Ruotsi-otteluun Tampereelle on myyty yli 5890 lippua, mikä on joukkueen edellinen arvokisakarsintojen yleisöennätys.

– Toivottavasti Ratinassa lyödään tuo 8 000 katsojaa. On meidän tehtävä hoitaa sellainen tulos, että kaikki on vielä mahdollista, niin on helpompi markkinoida matsilippuja, Saloranta päättää.