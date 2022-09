Mitä Jokereille tapahtuu seuraavaksi? Jokerit ry paljastaa, miksi uusi rahoittaja ohitti Selänteen ryhmittymän – puheenjohtaja kommentoi salailua

Jääkiekon SM-liiga löi tiskiin torstaina kovan uutisen , kun se ilmoitti, ettei uusia liigalisenssihakemuksia oteta vastaan kaudelle 2023–2024. Päätös sulki ainakin yhdeksi lisävuodeksi oven Jokereilta, joka on kertonut haluistaan palata kotimaiselle kiekkokartalle KHL-vuosien jälkeen.

Liigapaikkaa on valmistellut uusi taustayhtiö, josta tiedetään varsin vähän. Taustayhtiössä on mukana junioriorganisaatio Helsingin Jokerit ry, mutta esimerkiksi yhtiön päärahoittajaa ei ole kerrottu julkisesti.

Jokerit ry:n puheenjohtaja Kim Borgström kertoi Yle Urheilulle, että Joel Harkimo on uudessa taustayhtiössä mukana. Joel Harkimo on kiistänyt olevansa uuden taustayhtiön keulakuva. Joel Harkimo on Jokerien entisen pääomistajan Harry Harkimon poika.