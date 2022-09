Naisleijonille shokkitappio! Jenni Hiirikoski teki harvinaisen virheen – kommentoi jyrkästi kohun vaikutusta joukkueeseen

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue on taipunut puolivälierissä Tshekkiä vastaan. Tshekki voitti dramaattisen jatkoajan kolmella kolmea vastaan ja eteni mitalipeleihin 2–1-voitolla.

– Tällä hetkellä tuntuu todella surkealta. Niin se on, että urheilu on täynnä suuria tunteita. Tällä kertaa olimme häviäjän puolella, Hiirikoski kommentoi.

Tulos on Suomelle historiallinen, sillä se ei ole koskaan aiemmin jäänyt MM-kisojen mitalipelien ulkopuolelle. Naisleijonat on saavuttanut MM-kisojen historiassa 13 pronssia ja yhden hopean. Neljänneksi Suomi on sijoittunut kuusi kertaa.