Suomi pyrki, Irlanti loi – Helmareiden MM-haaveet murenivat vaarattomaan vapaapotkuun: "Näitä nähtiin jo EM-kisoissa roima määrä"

Tappio tarkoittaa, että Helmarit on A-lohkon kolmas, eikä ensi tiistaina Ruotsi-kotiottelussa ole enää panosta MM-kisapaikan suhteen. Suomi voi pudota lohkossa neljänneksi, jos se häviää Ruotsille ja Slovakia yllättää Irlannin.

Irlannillakaan ei ole enää viimeiseen otteluun, Slovakia-reissuun panosta. Irlanti on varmasti lohkon toinen ja pelaa näin ollen myöhemmin MM-jatkokarsinnoissa. Irlanti ei ole ikinä pelannut arvokisoissa. Suomi on pelannut neljästi EM-kisoissa, muttei koskaan MM-kisoissa.

EM-kisoista tuttu ongelma kostautui

Tinja-Riikka Korpela on myöhässä. Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla London City Lionessesia edustava Lily Agg puskee uransa toisen maajoukkuemaalin.

– Jälleen kerran boksin puolustamisessa Suomella kommunikoinnissa epäselvää, kuka pitää, kenen kontrollissa vastustajan pelaaja on. Ei kenenkään kontrollissa. Näitä me EM-kisoissa nähtiin jo aika roima määrä, arvosteli Yle Urheilun asiantuntija Mari Savolainen .

Savolainen allekirjoitti, että jos maalivahti lähtee tuollaiseen palloon vastaan, on se myös pystyttävä hoitamaan.

Suomen maalipaikat ensimmäisellä 30-minuuttisella

Suomen MM-karsintaryhmässä on viisi uutta nimeä (Emmi ja Oona Siren, Joanna Tynnilä, Emma Peuhkurinen ja Anni Miettunen), mutta vielä he eivät kentälle päässeet. On oletettavaa, että debytantteja nähdään Ruotsi-ottelussa, jossa kummallakaan joukkueella ei enää ole panosta kisapaikan suhteen.