Helmareiden johtohahmot täysin eri linjoilla Irlanti-pettymyksen jälkeen – Natalia Kuikka tylynä Suomen otteista: "Ei tällä hetkellä riitä"

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen haaveet ensi vuoden MM-kisoista kaatuivat torstai-iltana, kun Irlanti voitti kotiottelunsa 1–0. Suomi on lohkonsa kolmas tai neljäs, Irlanti varmuudella toinen ja etenee jatkokarsintaan. Ruotsi on lohkon voittaja ja varmistanut paikkansa ensi vuoden MM-kisoissa.

Kuikka: "He olivat paljon kovempia"

Suomen tähtipuolustaja, Pohjois-Amerikan NWSL:ssä Portland Thornsia edustava Natalia Kuikka ei lähtenyt selittelemään sillä, että joukkueessa on EM-kisojen jälkeen tapahtunut paljon muutoksia niin valmennuksessa kuin pelaajistossakin.

– Tiedettiin, että Irlanti on tosi kova erikoistilanteissa ja että pitää puolustaa tosi hyvin sekä välttää niitä tilanteita. He olivat paljon kovempia boksissa ja halusivat voittaa pallon.

Korpela: "Oltaisiin todellakin ansaittu enemmän"

– Varmaan meidän karsintojen paras peli, nyt se ei riittänyt. Pikku jutut ratkaisevat. Ei me tasapelilläkään olisi hirveästi tehty mitään, voittoa lähdettiin totta kai hakemaan.

Korpela totesi, että MM-jatkokarsintapaikka oli ainoa tavoite ja pettymys iso, mutta katseet on käännettävä tulevaan.

– Tiedettiin, että tämä on älyttömän kova lohko. Taso ympäri Eurooppaa nousee, mutta me ollaan kelkassa mukana. Vietiin tätä peliä ihan täysin, mutta maalit ratkaisevat.

Kuva: All Over Press

Ensi tiistain Ruotsi-ottelussa Suomella ei ole enää panosta MM-kisapaikan suhteen. Rankingpisteillä voi olla merkitystä tulevissa karsinnoissa, minkä lisäksi Ratinaan on myyty jo yli 6 000 lippua.

– Ontto tunne, mutta se on meidän velvollisuus. Meillä on hienoja faneja siellä. Meidän on pakko pystyy kokoamaan itsemme ja pelata hyvä matsi silloin, ruoti päävalmentaja Marko Saloranta Irlanti-pettymyksen jälkeen.