Asiantuntija tekisi heti ison muutoksen Naisleijonien harjoitteluun – "Jos samalla puuhastelulla jatketaan", Suomi putoaa kyydistä

Naisleijonat on kerännyt suurimmat otsikkonsa Tanskan MM-kisoissa omilla kohuillaan. Joukkueen hyökkääjä Susanna Tapani piipahti kesken kisojen ystävänsä häissä. Ilta-Sanomat uutisoi, (siirryt toiseen palveluun) että maalivahti Meeri Räisänen hyllytettiin kesken kisojen.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kertoo Yle Urheilulle, että turnauksen jälkeisissä keskusteluissa Naisleijonien johdon kanssa painotus on siinä, miten joukkueen työrauha säilyy jatkossa.

Naisleijonien ympärillä on pyörinyt viime aikoina muitakin kohuja. Moni muistaa, kun joukkueen entinen päävalmentaja Pasi Mustonen pudotti huippumaalivahti Noora Rädyn joukkueesta viime talvella .

– On varmasti ollut enemmän pelin ulkopuolisiin asioihin liittyviä keskusteluita, mutta en vetäisi tästä vielä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, Nummela sanoo.

Toivolalle tuki jatkaa

– Ei ole varmaan yllätys, että se on käynyt mielessä. Mutta me menemme peli kerrallaan ja jatko kerrallaan. Katsotaan sitten. Olen ihan sinut sen kanssa. Sattuu tietenkin ja ei se kivaa ole, mutta eteenpäin on mentävä. Matka jatkuu, Toivola totesi.