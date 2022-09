Kommentti: Tällaista ei ole nähty yli 60 vuoteen! Susijengiltä täydelliset murskajaiset tiukassa paikassa – tärkeän voiton taustalla uskomaton taika

Suomalaisyleisö huutaa Prahan areenassa sen, minkä pystyy. Mökä on hurjaa. Desibelit ovat korkealla, kun yli viisituhatpäinen suomalaiskannattajien joukko kiittää Susijengiä voitosta.

Susijengi näytti jälleen kerran kovimmilla hetkillä, mistä on tehty. Nyt lohkon tilanne on auki ja haave jatkopeleistä ja siellä menestymisestä elää yhä.

Vuodesta 2011 alkaneen EM-kisaputken aikana Suomi on kaatanut Bosnia-Hertsegovinan 28 ja 29 pisteellä vuosien 2011 ja 2015 EM-kisoissa, mutta nyt mentiin uudelle kymmenenluvulle.

Viimeksi Suomi on miesten EM-kisoissa voittanut ottelun yli 30 pisteellä ottelun, kun Englanti kaatui vuonna 1961 Belgradissa 33 pisteellä.

Myös kritisoidut pelaajat onnistuivat

Sitten on vielä Lauri Markkanen. Kuvitelkaa! Suomella on pelaaja, joka kamppailee koripallon EM-kisoissa korikuninkuuden voitosta. Kisoissa, jossa on mukana NBA:n aivan parhaita pelaajia, kuten Giannis Antetokoumpo, Nikola Jokic ja Luka Doncic.