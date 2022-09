Kommentti: Huiman yleisurheiluvuoden jälkeen seuraavan tavoitteen pitää olla MM-mitali – nämä urheilijat ovat lähellä

Kun näiden lisäksi listaan lisätään vuoden 2021 EM-hallien kolme mitalia, suomalaisessa yleisurheilussa on noustu monen haastavan vuoden jälkeen kokonaisvaltaisesti uudelle tasolle. Seuraavana haasteena on yltää mitaleille MM- ja olympiatasolla.

MM-mitalimahdollisuuksia

Suomi on yltänyt 2000-luvulla vain yhdeksän kertaa MM- tai olympiamitaleille. Siihen ovat pystyneet kuulantyöntäjä Arsi Harju, keihäänheittäjä Aki Parviainen, pituushyppääjä Tommi Evilä, keihäänheittäjä Tero Pitkämäki sekä keihäänheittäjä Antti Ruuskanen. Pitkämäki on pystynyt siihen neljä kertaa ja Harju kahdesti. Suomen edellinen globaali mitali on Pitkämäen MM-pronssi Pekingistä 2015.