"Mikä maksaa Ferrarilla?" – asiantuntijalta täyslaidallinen amatöörimäisestä suorituksesta

Mihin kisa ratkesi?

Mistä puhutaan?

Vaikka Zandvoortin radalla ohittaminen on vaikeaa, kisasta nousi monia puheenaiheita. Erityisesti Mercedes näytti kovilla renkailla, että tallilla on vauhtia ja se pystyy sekoittamaan rajustikin pakkaa loppukauden aikana.

– Kun katsoo tämän vuoden trendiä, niin ensinnäkin tilanteen johtaminen on selvästi heikkous. Se että yksi kaveri ei tuokaan rengasta varikolle varikkokäynnillä on alokasmainen virhe.

Entä Bottas?

Yllätys

Floppi

Mitä seuraavaksi?

– Kilpailu osoitti, että Red Bullin suoranopeus on merkittävän kova. Tästän asti on ajateltu, että Ferrarilla on voimakkain moottori, mutta nyt Red Bull on ottanut kovempia paukkuja koneesta irti.