Tällaisilla myllyillä mestarisuosikki Serbia tyrmäsi Susijengin – asiantuntijakin äimisteli: "En muista, milloin olisi vastaavaa nähty"

Suomi kohtaa Tshekin tiistaina kello 18.30. Suora lähetys TV2:ssa ja Areenassa kello 18.10.

Susijengi koki koripallon EM-alkulohkonsa suurimmaksi ennakosuosikiksi povatun Serbian taidon ja voiman kovimman kautta. Serbia jyräsi Susijengin 100–70 maanantai-iltana Prahassa pelatussa ottelussa.

Denver Nuggetsin NBA-tähden, kahdesti liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi valitun Nikola Jokicin ja kokeneiden Euroliiga-pelaajien hyökkäysvoima oli Susijengille täysin liikaa. Edellisen kerran Susijengi oli arvokisoissa hävinnyt näin rumasti 2014 MM-kisoissa, jolloin USA voitti 114–55.

Yle Urheilun asiantuntija Pieti Poikola kertoo, miksi Serbia oli pysäyttämätön ja mitä on odotettavissa tänään, kun Suomi kohtaa jatkopaikan kannalta kriittisessä ottelussa kisaisäntä Tshekin.

Huima yhdistelmä yksilötaitoa ja taktista osaamista

Serbia on yhdistelmä taitoa ja pelinopeutta sekä loisteliasta taktiikan toteuttamista. Viime EM-kisoissa, 2017, Serbia oli hopealla ja kuuluu jälleen suurimpiin mestarisuosikkeihin.

– Kun pelaaja saa pallon, hän tietää välittömästi, missä on seuraava pelaaja. Serbia on käsittämättömän hyvä joukkue monistamaan etua. Kun etu syntyy, he eivät luovu siitä missään vaiheessa, Poikola kuvailee.

– Pallon liike jatkuu niin pitkään, että on helppo heittopaikka. Senkin he malttavat, jos jollain on vielä vapaampi paikka.

Pari esimerkkiä syöttömyllystä, jolla Serbia tuhosi Susijengin: Ensimmäisessä Serbian kuvio päättyy Jokicin viimeistelyyn levypallosta, vaikka kolmonen epäonnistuu. Toisessa tilanteessa Suomelta mainio puolustus, mutta lopulta Marko Jagodic-Kuridza löytää vapaan kolmosen Dejan Davidovacille.

Edun synnyttäminen on helppoa, kun pelaajilla on niin valtava henkilökohtainen taitotaso. Serbialaisilta löytyy lisäksi lukemattomia tapoja, kuinka he luovat paikkansa esimerkiksi palloskriinein tai nopeilla hyökkäyksillä. Jo Serbia-ottelun puoliajalla Poikola huokaisi, että "olihan hurja koripallokoulu Suomelle".

Susijengi päätyi mankeliin, joka oli maailmanluokan yhdistelmä varmuutta, taitotasoa, tilan käyttöä ja pallon liikettä.

– Suomi jäi sellaiseen syöttömyllyyn, etten muista, milloin olisi vastaavaa nähty, tiivistää Poikola.

Kaiken huipuksi Serbian viimeistelytaito on maailman kärkeä. Ensimmäisellä puoliajalla Suomea vastaan Serbian pelitilanneheittojen prosentti oli 71,9, Susijengin 37,5.

Toisella jaksolla Serbia otti vähän jalkaa kaasulta, mutta heittoprosentiksi jäi 57, Suomella 41. Kolmen pisteen heittojen prosentit olivat Serbian eduksi 43–27.

Joukkueidensa NBA-pelaajat Lauri Markkanen ja Nikola Jokic vartioivat varsinkin ottelun alussa toisiaan. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

"Suomi hävisi tilanteita jo etukäteen"

Suomi sai otteluun hyvän alun etenkin Edon Maxhunin ja Lauri Markkasen tehoilla, mutta peli kääntyi nopeasti.

– Kun Serbia alkoi myllyttää, Suomi alkoi arkailemaan ja painoi päätä alas. Tasoero kasvoi suuremmaksi kuin sen tarvitsisi olla, kun Suomen pelirohkeus loppui. Ei uskallettu edes haastaa. Kun jäät katsojaksi tuollaista joukkuetta vastaan, lopputulos on tuo.

Positiivisessa mielessä Poikolan mieleen jäivät juuri Markkasen ja Maxhunin esitykset. Ottelun jälkeisessä studiossa Poikola sanoi, että vain Markkanen mahtuisi Suomelta Serbian kokoonpanoon.

– Markkanen osoitti, että pystyy pelaamaan ja haastamaan tuonkin tason joukkuetta vastaan.

– Maxhuni aloitti rohkeasti. Suomi tuli selvästi pelaamaan voitosta, kunnes nähtiin, ettei tässä oikeasti voitosta pelata.

Video: Vaikka Serbia jyräsi Susijengin, oli ottelun alku Suomelta vahva. Vahvaa alkua johti etenkin Edon Maxhuni.

Vaikka Serbia oli odotetun kova, erityistä kritiikkiä Susijengille voi antaa alkuhetkien jälkeisestä tahtotilasta ja rohkeudesta.

– Suomi hävisi joitakin tilanteita jo etukäteen. Ei uskallettu lähteä kamppailemaan ja haastamaan. Toki se on vaikeata, kun ollaan useimmissa tilanteissa pienempiä ja hitaampia.

Nikola Kalinic upotti Suomea vastaan 13 pistettä 83,3 prosentin varmuudella. Kahden pisteen yrityksistä upposi 5/5 ja kolmosista 3/4. Kuva: All Over Press

Tshekki-ottelussa valtava panos – tässä ratkaisevat tekijät

Tänään Suomi saa vastaansa Tshekin ottelussa, jonka panoksia ei voi liikaa alleviivata. Suomella on vielä täydet mahdollisuudet lohkon kakkospaikkaan, mikä tarkoittaisi hyvää lähtökohtaa neljännesvälieriin.

Se vaatii voittoa Tshekistä ja Hollannista jäljellä olevissa alkulohkon otteluissa sekä sitä, että Serbia voittaa jäljellä olevissa peleissään Israelin ja Puolan.

Jos taas Suomi häviää Tshekille ja muut joukkueet pelaavat odotetusti, Suomi pullahtaa viidenneksi ja ulos jatkopeleistä.

Tshekillä on asettaa korin alle 213-senttinen Jan Vesely, joka siirtyi kesällä Barcelonaan. Turkkilaisessa Fenerbahcessa Vesely valittiin Euroliigan arvokkaimmaksi pelaajaksi kaudella 2018–19.

Siitä ei ole varmaa tietoa, pelaako Tshekin ykköstähti Tomas Satoransky, joka palasi kesällä kuuden vuoden NBA-jakson jälkeen Barcelonaan. Loukkaantumisista kärsinyt pallotaituri seurasi eilen Hollantia-ottelua vaihtopenkillä siviilivaatteissa.

Jan Vesely (oik.) oli Tshekin ykköspistemies Puolaa ja Hollantia vastaan. Tomas Satoransky (vas.) pelasi Puola-avausottelussa, mutta oli sivussa Hollantia ja Serbiaa vastaan. Kuva: DeFodi Images / Getty Images

Tshekin takamies Martin Peterka on 205-senttinen ja muutkin takapelaajat kahden metrin molemmin puolin. Tshekin rosterissa on seitsemän yli kaksimetristä pelaajaa, keskipituus on 202 senttiä. Suomella kaksimetrisiä on neljä, keskipituus 197.

– Tulee fyysinen peli. Tshekki on iso joukkue, isoja ja vahvoja takamiehiä. Toisaalta Suomi on tässä turnauksessa osoittanut pystyvänsä olemaan riittävän intensiivinen, Poikola arvioi.

Asiantuntija uskoo, että Tshekki-ottelun voitto ratkeaa paljolti levypallopelaamiseen ja siihen, kumpi joukkue saa enemmän stoppeja puolustuksessa.

– Kun Suomi pääsee stoppien kautta avoimelle kentälle, silloin Suomi on vahvoilla. Tshekki taasen on kontrolloitu, kurinalainen joukkue, joka on hyvin organisoitu viisikkopelaamisessa. Jos Tshekki pääsee liikuttamaan palloa liian helposti, silloin he ovat vahvoilla.

Pisteiden jakautuminen Serbia-ottelussa Susijengi: Lauri Markkanen: 18 pistettä, 7 levypalloa, 5 syöttöä

Edon Maxhuni: 10 pistettä, 3 syöttöä

Elias Valtonen: 10 pistettä, 2 levypalloa, 1 syöttö

Ilari Seppälä: 7 pistettä, 4 syöttöä

Sasu Salin: 6 pistettä, 6 levypalloa, 2 syöttöä

Shawn Huff: 6 pistettä, 1 levypallo

Mikael Jantunen: 4 pistettä, 4 levypalloa, 1 syöttö

Topias Palmi: 4 pistettä, 1 levypallo

Henri Kantonen: 3 pistettä, 2 syöttöä

Alexander Madsen: 2 pistettä, 5 levypalloa, 1 syöttö Serbian parhaat: Nemanja Nedovic: 14 pistettä, 1 levypallo, 3 syöttöä

Vasilije Micic: 14 pistettä, 3 levypalloa, 7 syöttöä

Nikola Jokic: 13 pistettä, 14 levypalloa, 7 syöttöä

Nikola Kalinic: 13 pistettä, 4 levypalloa, 5 syöttöä

Vladimir Lucic: 12 pistettä, 1 levypallo

Marko Guduric: 11 pistettä, 2 levypalloa, 3 syöttöä