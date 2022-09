Suomalaiset jääkiekkovaikuttajat ihastelevat Susijengi-huuman jatkumista – Kari Jalonen toivoo olevansa joskus Henrik Dettmannin kaltainen neuvonantaja

PRAHA. Susijengin perässä parhaillaan pelattaviin koripallon EM-kisoihin Prahaan on matkustanut tuhansia suomalaisia koripallofaneja. Kaupungissa asuu kuitenkin myös vakituisesti kovan profiilin suomalaisia urheiluhahmoja. Tunnetuin lienee Tshekin jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Kari Jalonen.

Entinen Leijonien päävalmentaja palautti viime keväänä Tshekin kymmenen vuoden tauon jälkeen MM-mitaleille Suomessa pidetyissä MM-kisoissa. Jalonen hörähtää, että häntä on pyydetty kesän aikana "muutamaan kertaan" selfiekuvaan Prahan kaduilla. Vaikka ihmiset tavallaan hukkuvatkin miljoonakaupunkiin, ei Jalonen omien sanojensa mukaan ihan rauhassa ole saanut olla.

Suomessakin Jalonen tunnetaan. Muutaman kerran Jalonen keskeyttää haastattelun ennen Serbia-otttelua ja tervehtii häntä iloisesti moikkaavia Susijengin kannattajia.

– On hienoa nähdä tämä joukkueen ja fanien yhteys täällä. Se on ainutlaatuista, Jalonen kehuu.

Jalonen tunnustautuu myös koripallon ystäväksi. Jäljet johtavat “Kojon” päävalmentajavuosille 2014-2016 Leijonissa. Samoihin aikoihin Henrik Dettmann toimi Olympiakomiten huippu-urheiluyksikössä palloilulajien vastuuvalmentajana. Silloin koripallomaajoukkueen päävalmentajanakin toiminut Dettmann kasasi palloilulajien päävalmentajia yhteen erilaisiin tapaamisiin.

Dettmann siirsi Susijengissä soihdun eteenpäin tänä kesänä, kun hän jättäytyi sivuun päävalmentajan tehtävistä. Susijengin valmennustiimissä pitkään ollut Lassi Tuovi siirtyi päävalmentajaksi.

18 vuotta putkeen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentajana toiminut Dettmann toimii kuitenkin yhä Koripalloliitossa valmennusjohtajan tittelillä tai kansainvälisesti sanottuna "sports directorina".

Kari Jalonen pääsi tutustumaan Susijengin toimintaan läheltä viikonloppuna, kun hän pääsi Puola-pelin jälkeen Dettmannin ja muun valmennuksen kanssa illalliselle.

Dettmann on toiminut Tuoville tärkeänä mentorina. Aikanaan Dettmann palkkasi Tuovin Susijengin videokoordinaattoriksi vuonna 2010. Sen jälkeen kaksikko on tehnyt maajoukkueen lisäksi yhteistyötä aikanaan viime vuosikymmenen puolivälissä Turkissa Besiktasissa ja Ranskassa Strasbourgissa.

Kari Jalonen toimi puolestaan jo eräänlaisena vanhempana neuvonantajana muutama vuosi sitten, kun Saksan päävalmentajaksi valittu entinen huippupuolustaja Toni Söderholm pyysi Jalosen mukaan vuoden 2019 MM-kisoihin Slovakiaan.

– Maailmallahan tällaisia vanhempia neuvonantajia on niin kuin Henkka vähän tässä koripallossa on. Koen tällaisen neuvonantajan roolin hyvänä juttuna. Ei ole ihan siinä päivittäisessä valmennuksessa mukana, mutta kuitenkin pystyy auttamaan nuorempia valmentajia. Uskoisin, että meidänkin palloilukulttuurissa tällainen toiminta tulee kasvamaan. Toivoisin myös niin, Jalonen sanoo.

Jalonen myöntää, että hän toivoisi olevansa Dettmannin kaltainen mentori suomalaisessa jääkiekossa, kun hänellä jää jossain vaiheessa päivittäinen valmennus taka-alalle.

– Haluaisin olla jakamassa omaa kokemusta ja näkemystä meidän nuoremmille valmentajille, kun jonain päivänä hyppään tästä tuulesta ja tuiskeesta pois. Esimerkiksi voittamisesta, Jalonen toteaa.

Nyt Tshekin jääkiekkoliitossakin Jalonen on ollut maajoukkueen päävalmentajan roolin ohella mentorina muissa maajoukkueissa. Elokuussa Jalonen oli mukana alle Tshekin alle 20-vuotiaiden maajoukkueen taustalla MM-kisoissa. Jalosen ja nuorten maajoukkueiden valmennusjohdon on seuraavaksi tarkoitus katsoa yhdessä, mihin suuntaan he lähtevät kehittämään pelaamista.

– Tshekki-identiteettiä emme saa hukata. Se on ihan selvää, mutta voidaan kriittisesti katsoa, miten kansainvälisessä jääkiekossa tällä hetkellä pärjätään. Sitä peliä meidän pitää pystyä pelaamaan, Jalonen sanoo.

Juha Junno ihailee jatkumoa Susijengissä

Myös toinen pitkäaikainen suomalainen jääkiekkovaikuttaja Juha Junno on seurannut aktiivisesti Susijengin pelejä paikan päällä Prahassa. Junno tuli tunnetuksi siitä, että hän oli luomassa Ouluun "Puolen Suomen Kärppiä".

Hän on ollut vaikuttunut näkemästään Prahassa. Terassit, kahvilat ja ravintolat ovat olleet täynnä suomalaisia. Jalosen tavoin Junno ihailee jatkuvuutta, mikä on Susijengin ympärille luotu ja hehkuttaa Jalosen tavoin Dettmanin tapaa kasvattaa Lassi Tuovi uudeksi Susijengin käskijäksi.

– Hyvällä urheilujutulla on aina myös jatkumo. Ei ole vain hetki ja sitten taas pudotaan. On ollut upeaa katsoa nyt Susijengiä, kun on konkareita ja tähtenä Lauri Markkanen, mutta on paljon nuoria ajettu sisään, Junno sanoo ja viittaa EM-kisojen kahdeksaan ensikertalaiseen.

– Nyt näyttää, että joukkue vain paranee, vaikka toisesta päästä poistuu tähtiä. Yhden tähden sijasta tulee kaksi tai kolme. Se tuo menestystä jatkossa. Ihailen tätä tässä, mitä Dettmann ja kumppanit ovat tehneet.

Juha Junno /vas.) loi aikanaan "Puolen Suomen Kärpät". Kuva: Antti J. Leinonen / All Over Press

Tätä nykyä eläkeläisenä itseään pitävä Junno muistuttaa, että jatkumo toki vaatii myös tarinan taustalle.

– Susijengillä on hieno tarina alkaen siitä, kuinka 50-60 -luvuilla oltiin arvokisoissa. Nyt on ollut uusi ja pitkä nousu, Junno sanoo ja toteaa, että hänen mielestään vuoden 2014 MM-kisapaikan hankkiminen villillä kortilla oli oikea ratkaisu, vaikka hintalappu oli 800 000 euroa.

– Sehän oli investointi tulevaisuuteen ja iso raha, mutta se on kannattanut.

Puolen Suomen Kärppiä tultiin aikanaan katsomaan myös kauempaa, kuten nytkin Susijengin perässä ulkomaille ovat matkanneet tuhannet suomalaiset kannattamaan joukkuettaan. Kokonaisuus Susijengin ympärilläkin onkin Junnon mukaan kunnossa.

– On fanipaikkaa Vltava-joen rannalla. Joukkue on käynyt siellä ja on ollut fanitilaisuutta. Vanhana luokanopettajana ihailen myös, että perheiden tulo kisoihin on mahdollistettu. Lapset voi mennä suomalaiseen kouluun täälläkin, Junno suitsuttaa.