Kreikan rallin reitit ovat rajussa kunnossa, mikä tekee Kalle Rovanperän paikasta auraajana hankalan – Esapekka Lappi ihmettelee perjantain raakuutta

– Rengasrikkoja tulee, mutta vielä ei pysty arvioimaan, tuleeko niitä enemmän kuin kevään ralleissa Portugalissa ja Sardiniassa. Kreikan erikoiskoeteitä on paranneltu vuosien saatossa paljon, mutta se on silti car-breakeriä eli autonrikkomistietä, Anttila sanoo.

– Mitä olen kuullut, siellä on perjantain erikoiskokeissa tosi paljon irtosoraa. Se tekee Rovanperän hommasta vaikean. Todennäköisesti Rovanperä ensimmäisenä autona tulee kärsimään ehkä eniten, mitä tänä koko kautena ensimmäinen auto on kärsinyt soraralleissa. Perjantai on pitkä, ja aurattavaa uutta baanaa on muutama kymmenen kilometriä enemmän kuin mitä tyypillisesti on ollut.