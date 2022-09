HJK avaa Eurooppa-liigan taipaleensa Real Betisiä vastaan, kapteeni luottaa omiinsa: "Emme lähde vain osallistumaan"

Betis on italialaisjätti AS Roman ohella suurin suosikki lohkon voittajaksi. Viime kaudella sevillalaisjoukkue juhli Espanjan cupin voittoa ja päätti kauden viidenteen sijaan. Eurooppa-liigassa Betis pelasi samassa lohkossa Bayer Leverkusenin, Celticin ja Ferencvárosin kanssa ja eteni lohkokakkosena jatkopeleihin. Se tippui vasta neljännesvälierissä, kun lopulta Eurooppa-liigan voittoa juhlinut Frankfurt oli parempi yhteismaalein 3–2.

Nyt Betis on maan pääsarjassa neljän ottelun jälkeen neljäntenä. Kauden ainoan tappionsa se koki viime sunnuntaina, kun hallitseva Mestarien liigan voittaja Real Madrid oli kotonaan vahvempi 2–1-lukemin.

– On selvää, että meidän pitää olla parhaimmillamme kaikessa, mitä teemme. Parhaiden pelaajiemme pitää pelata maksimillaan ja meidän onnistua joukkueena. Pelaamme aina tuloksesta. Futiksessa kaikki on mahdollista, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela kommentoi ottelun alla.

Kuva: Joaquin Corchero/Shutterstock/All Over Press

– Vaikka meillä on hyvä joukkue vastassa, silläkin tasolla (Espanjan liigassa) tulee maalit suhteellisen helpoista virheistä. Meidän ei tarvitse keksiä perusasioita uudestaan, vaan tehdä niitä kovemmassa vauhdissa ja onnistua harvoista hetkistä. Meille ei tule kymmentä paikkaa huomenna, mutta perusasioilla pystymme varmasti haavoittamaan heitä.

HJK on kärsinyt loukkaantumisista, mutta päävalmentajan mukaan joukkueen loukkaantumistilanne "alkaa olla erinomainen".

Kuva: Matti Raivio/All Over Press

Maanantaina paikallisottelussa HIFK:ta vastaan kentän reilun tunnin jälkeen jättänyt Paulus Arajuuri on HJK:n verkkosivujen mukaan kunnossa. HIFK-ottelusta sivussa olleet Atom , Aapo Halme ja kapteeni Miro Tenho ovat niin ikään valmennuksen käytettävissä.

Joona Toivio palasi loukkaantumisen jälkeen kentälle SJK-ottelun lopussa, ja pelasi maanantaina HIFK:ta vastaan täydet 90 minuuttia. Paikallisottelussa kylkiluunsa murtaneen Bojan Radulovicin ja hiljattain esikoisensa saaneen Perparim Hetemaj'n pelaaminen on epävarmaa. Varmuudella sivussa ovat Manuel Martic , Roope Riski , Valtteri Moren , Fabian Serrarens ja Janne Saksela.

Kuva: All Over Press/ Juha Tamminen

"Tekonurmeen on totuttava"

HJK:n tavoin myös espanjalaisilla on otteluruuhkaa. Joukkue kohtasi lauantaina Real Madridin ja pelaa sunnuntaina Villarealia vastaan. Viikon päästä torstaina se pääsee pelaamaan Eurooppa-liigaa kotonaan, kun se kohtaa bulgarialaisen Ludogoretsin.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Real Betis lähtee otteluun ilman ranskalaista keskikenttätähteään Nabil Fekiriä, joka loukkaantui ottelussa Real Madridia vastaan. Päävalmentaja Manuel Pellegrinin mukaan Fekir on lihasvamman vuoksi sivussa kolmesta neljään viikkoa.

– Meillä on laaja rinki, olemme joutuneet pelaamaan ilman Fekiriä aiemminkin. Ei ole varmaa, että hän olisi ollut avauksessa muutenkaan. Meillä on monta sarjaa, jota pelaamme. Minkään loukkaantuneen pelaajan poissaolon taakse emme voi mennä, Pellegrini kertoi.

– Hän on kokoonpanossa ja käytettävissä.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Yksi Eurooppa-liigan alla puhuttavimmista teemoista on liittynyt alustaan. Moni Euroopan suurseuroista ei ole tottunut pelaamaan tekonurmella. HJK puolestaan ei ollut halukas siirtämään kotiotteluitaan viereiselle Olympiastadionille.

– Tekonurmi on asia, mihin meidän pitää tottua. Sitä näkee muuallakin enenevissä määrin, Pellegrini kuittasi.

– Kenttä on varmasti hankala, mutta siihen on vain totuttava. Siitä on vuosia kun itse pelasin tekonurmella. Mutta sen taakse ei voi piiloutua.