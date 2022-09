Iso muutos siviilielämässä motivoi Joe Kovacsia voittamaan: "Rahaa kuluu niin paljon vaippoihin" – Ryan Crouser teki tilaa harvinaisessa kuulakerhossa

Miesten kuulantyönnön MM-finaali syksyllä 2019 on jäänyt historiaan yhtenä kaikkien aikojen hurjimmista yleisurheilun arvokisafinaaleista.

Tuolloin Yhdysvaltain Joe Kovacs juhli maailmanmestaruutta ennätyksellään 22,91. Himmeämmille mitaleille jäivät niukasti maanmies Ryan Crouser ja Uuden-Seelannin Tom Walsh, jotka kumpikin pukkasivat ennätyksensä 22,90.

Viimeistään tuolloin Randy Barnesin nimissä vuodesta 1990 ollut maailmanennätys 23,12 alkoi näyttää olevan kolmikon saavutettavissa, ja nyt heistä kaksi on siihen jo yltänyt. Crouser rikkoi ME:n kesäkuussa 2021 Yhdysvaltain olympiakarsinnoissa tuloksella 23,37. Barnesin maailmanennätyksen hän on ylittänyt sittemmin neljästi.

Kovacs sai odottaa 23 metrin ylitystä Dohan maailmanmestaruutensa jälkeen vielä kolme vuotta, kunnes Zürichissä syyskuussa 2022 se meni ryminällä.: kaikkien aikojen toiseksi kovin tulos kirjataan nyt 23,23.

– Olen tosi innoissani. Olen työntänyt niin monta kertaa yli 22,80, joten tätä on rakenneltu pitkään. On mahtavaa vihdoin ylittää 23 metriä. Uskon, parempaankin on mahdollisuuksia, Kovacs iloitsi Kansainvälisen yleisurheiluliiton verkkosivuilla keskiviikkona.

Joe Kovacs (vasemmalla) nousi historian neljäntenä miehenä 23 metrin kuulakerhoon. Yhdysvaltalaiskollega Ryan Crouser pitää nimissään maailmanennätystä 23,37. Kuva: Getty Images

Crouserille, 29, tappio oli ensimmäinen kolmeen vuoteen. Tuloksella 22,74 hän kuitenkin osoitti toipuneensa hyvään kuntoon pitkään kiusanneesta koronavirustaudista.

Kovacs, 33, on viime vuosina jäänyt amerikkalaiskollegansa varjoon niin arvokisoissa kuin ennätyslistalla, mutta hän ei pidä sitä vain huonona asiana. Hän kertoo, että ei ole lopettamassa uraansa vielä pitkään aikaan.

– Ryan ja minä viemme lajia eteenpäin. Jos haluat pärjätä, pitää parantaa koko ajan. Vaikka se on ärsyttävää ja vaikeaa, se kehittää lajia. Olen siitä kiitollinen. Tiedän, että Ryan työntää jatkossa pidemmälle, joten minunkin täytyy työntää pidemmälle ensi vuonna.

Nähdäänkö ensi vuonna 23,5-metrisiä?

Vaikka maailmanennätys ei tänä kesänä kohentunut, kausi oli historiallinen. Ensi kertaa saman vuoden aikana kaksi miestä on ylittänyt 23 metriä.

Ryan Crouser työnsi juhannusviikolla Yhdysvaltain mestaruuskisoissa kauden parhaansa 23,12. Haamuraja alkaa olla Crouserille jo rutiinitasoa, vaikka vielä muutama vuosi sitten 22 metrin ylityksellä voitti melkein kisan kuin kisan.

Onko siis 23 metriä uusi 22? Kysymys naurattaa Crouseria.

– Toivon, että ei, koska kun aloin työntää säännöllisesti 22-metrisiä, niin alkoivat muutkin. Toivon, että 23 kuuluu vain minulle, Crouser sanoi kesäkuussa.

Kuva: Getty Images

Kovacs odottaa ensi kaudesta kovatasoista, vaikka edessä on suuria siviilielämän muutoksia. Kuulamörssärin valmentajana toimiva puoliso Ashleigh Kovacs on raskaana ja odottaa kaksosia.

– Kuulen ihmisiltä, että kaksosten kanssa tulee paljon univelkaa. Toivon saavani nukuttua riittävästi, jotta voin aloittaa kauden ja olla hyvässä kunnossa. En halua ottaa askelia taaksepäin, vaan pysyä tällä tasolla. Nyt kun olen rikkonut 23 metriä, tavoitteeni ensi kaudella on 23,50, Joe Kovacs kertoi intoa puhkuen ja lisäsi:

– Halusin varmistaa, että voitan täällä, koska rahaa menee niin paljon vaippoihin!

Myös Crouser jahtaa omaa ennätystään – eli uutta maailmanennätystä – jokaisella kaudella tästä eteenpäin. Seuraavat MM-kisat käydään poikkeuksellisesti vain vuoden tauon jälkeen elokuussa 2023 Budapestissä. Crouserin nimissä oleva kisaennätys 22,94 on jälleen vaarassa.

– Uskon, että 23,50 on mahdollinen. Se on lähitulevaisuuden tavoitteeni. Haluaisin työntää yli 23,70, koska seitsemän on onnennumeroni, Crouser sanoi.

Lue myös:

Uskomattomalla tavalla kuulan olympiakultaa voittanut Ryan Crouser oli lähellä toteuttaa suunnitelmansa – ilman koronaa laji olisi vaihtunut vuonna 2022

Hän on "kuulantyönnön Usain Bolt" – Ryan Crouser on takonut 134 kertaa hämmästyttävän tuloksen, suomalaiset laji-ihmiset selittävät temppua

Kommentti: Mitä ajattelit ensimmäisenä, kun Ryan Crouser murskasi 31 vuotta vanhan kuulantyönnön maailmanennätyksen?